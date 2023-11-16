انسوا كنتاكي وجربوا هذه الوصفة للدجاج المقلي المقرمش وحضري ألذ Fried Chicken في البيت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة عمل دجاج كنتاكي في البيت، إذا كنت من عشاق الطعام السريع وتحب طعم ونكهة دجاج كنتاكي الشهية وترغب في تجربة عمله في المنزل فسوف نشرح لك خطوة بخطوة طريقة عمل دجاج كنتاكي في البيت بكل سهولة دون الحاجة الي شراءه من الخارج مرة اخري.

طريقة عمل دجاج كنتاكي في البيت

قطع دجاج أو أجنحة دجاج.

ثلاثة أرباع كوب دقيق.

نصف كوب نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.

ملعقة صغيرة من مسحوق البصل.

ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثلث كوب لبن.

بيضتان.

طريقة تحضير دجاج كنتاكي

قومي بتحضير وعاء لخلط المكونات الجافة.

يجب أن تخلطي الدقيق مع نشا الذرة ومسحوق الثوم والبصل والفلفل الحار والملح والفلفل الأسود.

قومي بخلط المكونات جيداً حتى تصبح خليط واحد.

في وعاء آخر ضعي البيض وأضيفي إليه الحليب واخفقي المزيج جيدا حتى يمتزج البيض مع الحليب تماما.

قومي بتسخين زيت القلي في مقلاة كبيرة على نار متوسطة إلى حرارة 180 درجة مئوية.

اغمسي قطع الدجاج في خليط البيض والحليب ثم اغمسيها في خليط المكونات الجافة.

تأكدي من تغطية جميع أجزاء الدجاج بشكل متساوي.

ضعي قطع الدجاج المغموسة في المكونات الجافة في الزيت المسخن وقلبيها بلطف لضمان تسوية الطبقة الخارجية بشكل متساوي.

ممكن ان تقومي بتقطيع القطع الكبيرة من الدجاج بأداة طهي لضمان أن يتم تسويتها بالكامل.

قلبي قطع الدجاج أثناء القلي حتى يصبح لونها ذهبيا ومقرمشة.

قد تستغرق عملية القلي حوالي 10-15 دقيقة ويجب أن يتحقق من داخل الدجاج للتأكد من طهوه بشكل صحيح باستخدام شوكة.

استخدمي ورقة مناديل للتخلص من الزيت الزائد على الدجاج قبل الأكل.

طريقة عمل بروستد الدجاج

دجاجة كبيرة واحدة.

2 حبة بيض.

كوب من الدقيق.

كوب من القرشلة المطحونة.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ربع كوب من لبن الزبادي.

كوب من عصير الليمون.

كوب من الشوفان المطحون.

زيت للقلي.

3 فصوص من الثوم.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

2 ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة كبيرة من الكاري.

ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.

ملح حسب الرغبة.