دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كيك الليمون من الحلويات المفضلة لدى الكثير من الناس، فهي تتميز بمذاقها اللذيذ ومختلف عن باقي أنواع الكيك، في هذه المقالة، سنقدم لكم طريقة عمل كيك الليمون الهشة والخفيفة، وذلك باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.

[ب2 بيضة ودون زبدة حضري كيك الليمون الهشة واللذيذة]

مكونات كيك الليمون:

[كيك الليمون الهشة]

٢ بيضة بدرجة حرارة الغرفة

كوب سكر

فانيلا

كوب إلا ربع حليب

نصف كوب زيت نباتي

كوب ونصف دقيق

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة ملح

٢ ملعقة كبيرة بشر ليمون مبشور

للتزيين اختياري :

نصف كوب سكر بودرة

عصير ليمونة

طريقة تحضير كيك الليمون:

في وعاء عميق، انخلي الدقيق والبيكينج باودر ثم اضيفي الملح واخلطي جيدا وضعي المكونات الجافة جانبا.

يخفق البيض مع السكر والفانيلا جيدا للحصول على مزيج كريمي أبيض.

أضيفي الزيت مع الاستمرار بالخفق ثم اضيفي قشر الليمون المبشور واخلطي من جديد.

تضاف المكونات الجافة مع المكونات السائلة ونستمر في التقليب بخفة حتي يتكون خليط كيك ناعما دون كتل.

[خطوات تحضير كيكة الليمون]

اسكبي خليط الكيك في قالب مدهون بالزيت ومبطن بالدقيق مقاس ٢٢ أو ٢٤ سم.

يوضع الكيك فى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ٣٥ الي ٤٠ دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

اخرجي الكيك من الفرن واتركيها تبردقبل التزيين.

لعمل كريمة التزيين قلبي السكر البودرة مع عصير ليمونة حتي يصبح قوام كريمي.

يصب خليط السكر والليمون فوق الكيك وتزين بشرائح الليمون وتقدم.

[كيكة الليمون الهشة]

نصائح:

للحصول على كيك هشة أكثر وطرية، يمكنكِ إضافة 1/2 كوب من الزبدة المذابة إلى خليط الكيك.

يمكنكِ إضافة 1/4 كوب من جوز الهند المبشور إلى خليط الكيك.

يمكن تزيين الكيكة بالفواكه الطازجة أو المكسرات أو الشوكولاتة المبشورة.

يقدم كيك الليمون مع الشاي أو القهوة أو العصير وبالهناء والشفاء.



