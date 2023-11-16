دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كفتة الأرز من الأكلات المصرية الشهيرة وتجمع عند تحضيرها الكثير من ذكريات الطفولة يعترف جيل كامل بأن سرقة كفتة الأرز في طفولتهم من والدتهم أثناء إعدادها في المطبخ كان يعد شغفا لديهم بمجرد التحمير لا يستطيعون الانتظار لحين انتهاء الطهي ووضعها في الصلصة ومع ذلك تعاني الكثيرات من العديد من المشاكل في تحضير كفتة الأرز وليس لديهن خبرة في سر نجاحها وسر تماسك أصابع الكفتة واليوم سنقدم لكم طريقة عمل كفتة الأرز

[من كيلو لحمة حضري 3 كيلو كفتة أرز وازاي متفكش معك إطلاقا]

طريقة عمل كفتة الأرز في البيت

مقادير عمل كفتة الأرز تتكون من:

1 كيلو لحمة جملي (أو عجالي حمراء خالية من الدهون).

600 جرام من الأرز.

عدد 2 حزمة كزبرة وواحدة بقدونس وواحدة شبت.

3 قرون فلفل رومي (يمكن استبدالهم بالفلفل الحار حسب الرغبة).

2 عود نعناع أخضر.

من 6 إلى 8 فصوص ثوم.

بصلة متوسطة مقطعة مكعبات.

بهارات (فلفل وملح وكمون ورشة من أل 7 بهارات).

خطوات تحضير كفة الأرز

يتم وضع المكونات جميعا في طبق كبير.

يفضل فرمها عند الجزار وإذا كنت ترغبين في فرمها بالمنزل عليك استخدام لحم مفروم جيدا وأرز مطحون ناعم تماما قبل وضعها في الكبة.

بعد ذلك يمكن تشكيل الكبة إلى أصابع أو كرات صغيرة ويمكن تخزينها في الفريزر سواء كانت محمرة أو نية.

أما بالنسبة لطريقة الطهي فيتم تسخين زيت نظيف في مقلاة.

ثم يحمر الكفتة جيدا حتى تصبح لونها بنيا جميلا.

يمكن بعد ذلك غمس الكبة المحمرة في صلصة مسبكة مع الثوم لإضافة نكهة إضافية أو يمكن تناولها كما هي بعدما تحمر دون إضافة صلصة.

سر تماسك كفتة الأرز

كلمة السر في ضبط هذه المعادلة هي الموازنة بين كمية اللحم والأرز يجب أن يكون هناك توازن بين كمية اللحم المستخدمة وكمية الأرز المستخدمة في الوصفة.

ينصح بأن تكون كمية الأرز لكل كيلو من اللحم لا تزيد عن 600 جرام فقط.

عند اتباع هذا النسبة نضمن الحصول على كفتة أرز خضراء من الداخل ذات قوام متماسك داخل الزيت وأثناء التحمير.

إذا تم استخدام كمية أكبر من الأرز فقد يؤدي ذلك إلى تفكك الكفتة أثناء عملية التحمير.