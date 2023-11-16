طريقة قلي الباذنجان بطريقة صحية ومقرمشة بدون ما يشرب زيت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة قلي الباذنجان بدون استخدام كميات كبيرة من الزيت، هو أحد الأساليب الصحية التي تعزز قيمة الطعام وتحافظ على نكهته وقوامه، يعتبر الباذنجان من الخضروات اللذيذة والمتعددة الاستخدامات في المطبخ، وتعتبر طريقة القلي من أشهر الطرق المستخدمة لإعداده، ومع ذلك يمكن أن يكون استخدام كميات كبيرة من الزيت في عملية القلي غير مرغوب فيه من قبل الكثيرين، خاصة بسبب الدور السلبي الذي يلعبه الزيت الزائد في إضافة السعرات الحرارية والدهون الغير صحية إلى الطعام، في هذا المقال سنتعرف على طريقة قلي الباذنجان بدون أن يشرب الزيت، مما يتيح لك الاستمتاع بالنكهة الغنية للباذنجان المقلي دون الشعور بالطعم المليء بالزيت، حيث تعتمد هذه الطريقة على استخدام القليل من الزيتي الفرن للحصول على نتائج ممتازة.

طريقة قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت

عليك بتقطيع الباذنجان إلى شرائح رفيعة أو مكعبات صغيرة، ثم قومي بوضعها في مصفاة ورشها بالملح.

هذه الخطوة تساعد على إزالة الماء الزائد من الباذنجان وتقليل امتصاصه للزيت أثناء القلي.

بعد ذلك يتم وضع ملعقة من الزيت وتحمير الباذنجان حتى يصبح لونه ذهبياً.

يرفع على مناديل مطبخ حتى التخلص من الزيت الزائد.

وصفة أخرى لقلي الباذنجان

يمكن قلي الباذنجان في الفرن بدلاً من الزيت، يتم تقطيع الباذنجان إلى شرائح ووضعه على صينية فرن مغطاة بورق الخبز.

يتم تسخين الفرن ووضع الصينية في الفرن لمدة ١٠ دقائق.

ثم يتم تقليب الباذنجان وإعادة وضعه في الفرن لمدة ١٠ دقائق أخرى حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمش

وصفة أخرى لقلي الباذنجان

حيث يمكن استخدام الميكروويف لقلي الباذنجان، ثم يتم تقطيع الباذنجان إلى شرائح ووضعه في طبق الميكروويف.

يتم تسخين الباذنجان في الميكروويف لمدة ٥ دقائق على درجة حرارة عالية.

ثم يتم تقليب الباذنجان وإعادة وضعه في الميكروويف لمدة ٥ دقائق أخرى حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمش.

طريقة أخرى

يمكن استخدام الباذنجان مع الخل بدلاً من الزيت.

يتم تقطيع الباذنجان إلى شرائح ووضعه في طبق الميكروويف.

ثم يتم خلط ملعقتين من الخل الأبيض مع ٣ ملاعق كبيرة من الدقيق.

يتم غمس الباذنجان في الخليط ووضعه في الميكروويف لمدة ٥ دقائق على درجة حرارة عالية.

ثم يتم تقليب الباذنجان حتى يصبح لونه ذهبي.