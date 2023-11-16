وداعاً لصالونات التجميل “مكون سحري” هيخلي شعرك زي الحرير هيوفر عليكي ويخلى جوزك ينبهر بيكي!!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كل امرأة بجمالها ومظهرها بصفة مستمرة، ويعد شعر المرأة هو نصف جمالها، لذلك تعتني به دائما، ويوجد طرقا مختلفة للعناية بالشعر، وتختلف من سيدة لأخرى، لكن يتفقون دائما أن الشعر الناعم هو الهدف الأساسي للوصول إليه، فبعض من سيدات يتجهون إلي صالونات التجميل والمواد الكيميائية لتطويل ونعومة الشعر، لكن هذه الطرق تسبب إجهادا شديدا للشعر، لذلك تعد الوصفات الطبيعية من أفضل الطرق التي تعمل علي تنعيم الشعر، ومن خلال هذا المقال جئنا إليكم بمكون سحري لتنعيم الشعر.

مكونات الخلطة السحرية لتنعيم الشعر

تعد هذه الخلطة من الوصفات السحرية التي لها نتائج فعالة في إطالة الشعر ونعومته، وتتكون من مكونات سهلة وبسيطة وهي عبارة عن:

4 معالق كبيرة الحجم من زيت اللوز الحلو.

معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طبق عميق به ماء دافئ.

طريقة تحضير خلطة زيت اللوز لتنعيم الشعر

أولا ضعي أربع معالق من زيت اللوز الحلو علي درجة حرارة هادئة.

بعد ذلك ضيفي زيت جوز الهند بعد أن يبرد زيت اللوز تماما.

ضعي خليط الزيت علي الشعر مع تغطية الشعر بفوطة أو كيس بلاستيك.

بعد مرور ساعة، قومي بشطف الرأس جيدا بالماء والشامبو جيدا حتى تتخلصي من آثار الخليط.[طريقة عمل وصفة تطويل الشعر وتنعيمة وتكثيفه]

طريقة عمل وصفة تطويل الشعر وتنعيمة وتكثيفه

خلطة الزبادي والعسل لتنعيم الشعر

أولا قومي بإحضار علبة صغيرة الحجم من زبادي.

ثم ضيفي إليها معلقة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

اخلطي المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تتجانس.

ضعي الخليط علي جذور الشعر حتى الأطراف.

اتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اغسليه جيدا بالماء.