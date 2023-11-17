دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الساعات الأخيرة، شهد العاملون في القطاع العام والخاص فرحًا عارمًا بعد الإعلان عن خطوة هامة وعاجلة من قبل وزارة المالية. تمثلت هذه الخطوة في رفع حد الإعفاء الضريبي للأشخاص الذين يحصلون على دخل شهري يصل إلى 36000 جنيه، مقارنة بالحد السابق البالغ 24000 جنيه. وبناءً على بيان الوزارة، فإن هذا القرار يعني أن الأفراد الذين دخلهم لا يتجاوز 36000 جنيه لن يكون عليهم دفع أي ضرائب على دخلهم. يأتي هذا الإجراء في إطار التزام الحكومة المصرية بدعم الفئات ذات الدخل المحدود ورفع مستوى معيشتهم.

للاستفادة القصوى من الإجراء الجديد، يتطلب عليك تقديم إقرار ضريبي إلكتروني عبر موقع مصلحة الضرائب المصرية قبل نهاية شهر يوليو القادم. تستطيع تنفيذ هذا الإجراء من خلال الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع مصلحة الضرائب المصرية.

اضغط على الزر المخصص لـ “تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا”.

قم بملء البيانات المطلوبة داخل الإقرار الضريبي.

سيتم توجيهك إلى صفحة تحميل المستندات المطلوبة للإقرار الضريبي.

وفي النهاية، نقوم بسداد القيمة المستحقة من الضرائب.

التعديلات الجديدة على قانون الضرائب الجديد

تم صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 المتعلق بضريبة الدخل في جمهورية مصر العربية، وقام بالتنفيذ في الأول من يناير 2006. هذا القانون تم تعديله عدة مرات على مر السنوات، وآخر تعديل تم في عام 2023. تمثلت أحدث التعديلات لعام 2023 في زيادة حد الإعفاء الضريبي من 24000 جنيه إلى 36000 جنيه سنويًا. وبناءً على هذا التعديل، لن يتوجب على الأفراد الذين يحققون دخلاً سنويًا يقل عن 36000 جنيه دفع أي ضرائب على دخلهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “مفاجأة في الرواتب هتزيد تاني ١٠٠% الف مبرووك لينا كلنا” .. قرار من وزارة المالية حول المرتبات واعفاء من الضرائب لفئات وزيادتهم من الشهر القادم!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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