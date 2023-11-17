«لو عملت كده تاني هتندم ندم عمرك» … اخطاء يجب تجنبها عند السحب من ماكينة الصرف الالي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ذفي الوقت الحالي، يعتمد معظم التعاملات المالية على بطاقات الفيزا، سواء كان ذلك من قبل الموظفين لاستلام رواتبهم، أو من قبل أصحاب المعاشات، وحتى مستفيدي برامج التكافل والكرامة وغيرهم. وبلغ عدد البطاقات المصرفية النشطة في البنوك حوالي 56 مليون بطاقة، ومع ذلك، يتسبب العديد من الأشخاص في ارتكاب أخطاء أثناء عمليات السحب والإيداع عبر ماكينات الصرف الآلي، والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى تلف البطاقة وعدم القدرة على سحب الأموال أو استعادة البطاقة من الماكينة لذا، دعونا نتعرف على هذه الأخطاء المشتركة ونتعلم كيفية تجنبها.

أخطاء يجب تجنبها عند السحب من ماكينة الصرف الالي

يُفضل عدم إدخال الرقم السري للبطاقة بشكل خاطئ أكثر من مرة كإجراء احترازي من قبل النظام الآلي للبنك ذلك يهدف إلى منع استخدام بطاقة العميل من قبل أي شخص آخر كما يجب تجنب إدخال البطاقة إذا كانت بها خدوش أو تلف أثناء عملية السحب.

علاوةً على ذلك، يمكن عدم خروج البطاقة أيضًا إذا تأخرت في سحبها بعد انتهاء العملية بشكل مباشر.

في حالة وجود خلل في الماكينة نتيجة لحدوث خطأ في النظام، يجب توخي الحذر وعدم وضع البطاقة في تلك اللحظة.

خطوات استرجاع الفيزا إذا تم سحبها بسبب عطل أو خطأ في النظام

الانتظار بجوار الماكينة: إذا تم سحب البطاقة من الماكينة بسبب خطأ، يفضل أن تنتظر بجوار الماكينة لبضع دقائق قبل أن تقوم بأي إجراء آخر قد يتم إعادة إصدار البطاقة تلقائياً بعد حل المشكلة.

زيارة الفرع: إذا لم تعاد البطاقة تلقائياً، يمكنك التوجه إلى الفرع التابع للبنك الذي تم السحب منه البطاقة في الفرع، يمكن للموظفين مساعدتك في استرجاع البطاقة وإعادة إصدارها.

الاتصال بخدمة العملاء: إذا كنت بعيدًا عن الفرع أو كان لديك أي استفسار آخر، فيمكنك الاتصال بخدمة العملاء للبنك سيكون لديهم القدرة على مساعدتك وتوجيهك إلى الإجراءات الصحيحة لاسترداد البطاقة.

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