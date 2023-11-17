دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم معظم الفتيات والنساء بوصفات العناية بالبشرة والشعر طوال الوقت للحصول على بشرة نضرة وجذابة خالية من العيوب والتصبغات والتمتع بشعر صحي وناعم ملئ بالحيوية واللمعان حتى يكونن بجمال الفنانة والراقصة المصرية سما المصري، لهذا تبحث دائماً عن كل ما هو جديد في عالم الوصفات والخلطات الطبيعية الفعالة للبشرة والجسم من بينها وصفتنا اليوم باستخدام مكونات طبيعية مغذية ومفيدة من الفلفل الحار والفازلين التي سنتعرف معاً على كيفية تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبخطوات بسيطة للحصول على النتيجة المطلوبة.

وصفة الفلفل الحار والفازلين للبشرة

يمكنك عمل تلك التركيبة الرائعة التي تخلصك من آثار الحبوب والبثور وكذلك التمتع ببياض ناصع يجعل جميع من حولك ينبهر بجمالك ونضارتك باستخدام مكونات طبيعية مغذية ومفيدة أهمها الفازلين المعروف بفوائده الجبارة في ترطيب الجلد بعمق لما يجعله عنصر أساسي في تحضير العديد من وصفات العناية بالبشرة وكذلك الفلفل الحار وعصير الليمون بجانب زيت جوز الهند تحتوي جميعها على مواد طبيعية مغذية وفعالة للتمتع بالجاذبية والجمال والشباب الدائم.

خطوات تحضير وصفة الفازلين مع الفلفل الحار الرهيبة للعناية بالبشرة

نقدم لكي سيدتي وصفة طبيعية سحرية للتخلص من مشاكل البشرة عن طريق إتباع الخطوات التالية؛

نخلط المكونات السابق ذكرها معا حتى تصبح خليط ناعم ومتجانس.

نغسل الوجه جيداً باستخدام الغسول المناسب للتخلص من أي شوائب.

نضع الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة كاملة.

ثم نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء حتى نتخلص من بقايا الخليط نهائيا.

مع تكرار الوصفة ستكون بشرتك خالية من البثور السوداء أو أي آثار حبوب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوزك هيموت عليكي من جمالك!! .. ضعي “قرن فلفل حار مع ملعقة من الفازلين” على جسمك في المناطق دي وشوفي الفرق… جربيها وهتبقى اجمل من سما المصري!!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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