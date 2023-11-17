مخطرتش علي بال حد قبل كدا..!! شوف ماذا يعني مدلول “الـ 14 رقم الخاص ببطاقة الرقم القومي” شوف السر الخطير اللي وراه!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تساءلت يومًا عن المغزى من الرقم الوطني الذي يحمله بطاقة الهوية الوطنية؟ الرقم الذي يتألف من 14 رقمًا والذي يمثل هويتك الشخصية؟ ربما لم تكن لديك هذا السؤال من قبل. عند بلوغ سن السادسة عشرة، تحصل على بطاقة هوية وطنية تحتوي على معلومات شخصية كثيرة، مثل تاريخ ميلادك وتفاصيل عائلتك وأسماء والديك وخدمتك العسكرية وتعليمك وعملك وعنوان منزلك التفصيلي وحالتك الزوجية وديانتك. في داخل هذه البطاقة، يكمن رقم طويل مكون من 14 رقمًا يُعرف بالرقم الوطني، وكل رقم يحمل معنى وأهمية خاصة به. سنكتشف هذا المعنى والأهمية سويًا في الفقرات التالية.

ماذا يعني مدلول الـ 14 رقمًا في بطاقة الرقم القومي؟

هل تساءلت يومًا عن معنى الرقم المكون من 14 رقمًا على بطاقة الرقم القومي؟ إليك السر وراء هذا التركيب:

الرقم الأول يُشير إلى القرن الذي وُلدت فيه، حيث يُمثل 1 الفترة من 1900 إلى 1999، و3 الفترة من 2000 إلى 2099، وهكذا.

الأرقام الثانية إلى السابعة: تُمثل تاريخ ميلاد الفرد. على سبيل المثال، إذا وُلدت في 20 أكتوبر 1995، ستكون الأرقام 20 10 95.

الأرقام الثامنة والتاسعة: تُشير إلى رمز المحافظة التي ينتمي إليها حامل هذه البطاقة.

الأرقام العاشرة إلى الثانية عشرة: رمز موحد (88) لمن وُلدوا في الخارج، مُشيرًا إلى أنهم وُلدوا خارج الأراضي المصرية.

الرقم الثالث عشر فردي للذكور وزوجي للإناث، مُشيرًا إلى جنس الفرد.

الرقم الرابع عشر رقم عشوائي يعمل كإجراء ضد التزوير، حيث يتراوح بين 1 و 9.

غرامات وعقوبات متعلقة ببطاقة الرقم القومي

– يُفرض غرامة قيمتها 100 جنيه عندما يتأخر المواطن في الحصول على البطاقة لأول مرة بعد بلوغه سن السادسة عشرة.

– تُفرض غرامة قيمتها 100 جنيه إذا استُخدمت البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها في المعاملات الرسمية.

– تُفرض غرامة قيمتها 50 جنيهًا إذا لم يقم المواطن بتحديث بيانات بطاقته، مثل حالة الزواج أو تغيير مكان العمل أو المهنة، في فترة لا تتجاوز 3 أشهر.

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