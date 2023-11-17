دلعي جوزك ليلة الخميس!! .. هاتي “كريم ميبو” وتعالي اقولك تقدري تعملي ايه.. لازم تجربيها بنفسك وهتدعيلي!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبحت منتجات العناية بالبشرة في تزايد مستمر في الأسعار خلال الآونة الأخيرة مما دفع العديد من النساء إلى البحث عن أفضل الوصفات الطبيعية والخلطات الفعالة للحصول على بشرة نضرة وجذابة خالية من العيوب والتصبغات بطريقة آمنة وغير مكلفة في نفس الوقت، ويعد كريم ميبو من أبرز الكريمات المتوفرة في جميع الصيدليات بأسعار تناسب الجميع وتعطي نتائج مبهرة عند استخدامها على البشرة، لذلك دعونا نتعرف معاً على كيفية تحضير وصفة كريم ميبو في السطور القليلة القادمة.

كيفية تحضير وصفة كريم ميبو لتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم

تعد وصفة ميبو مع زيت الزيتون من أفضل الوصفات الطبيعية للتخلص من المناطق الداكنة لما لها من مكونات طبيعية تساعد على تفتيح وتوحيد لون البشرة، كما أن مكوناتها متوفرة في كل بيت وتحتوي على خصائص تفتيح وترطيب للبشرة، وهي كالتالي:

2 ملعقة صغيرة من كريم ميبو.

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

خطوات تحضير وصفة كريم ميبو لتبييض البشرة

إليكي أسهل الخطوات في تطبيق هذه الخلطة التي تتمتع بتأثير سحري على البشرة، فكل ما عليكي هو إتباع الآتي:

نخلط كمية من كريم ميبو مع كمية مناسبة من زيت الزيتون للحصول على خلطة متجانسة وناعمة.

نضع الخليط على المناطق الداكنة المراد تفتيحها في البشرة.

نترك الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

ثم نشطف البشرة بالماء الفاتر جيداً.

يفضل تطبيق هذه الوصفة مرتين في اليوم حتى نحصل على أفضل النتائج.