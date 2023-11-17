دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحرص الأم دائما على تقديم الوجبات الغنية بالعناصر الغذائية اللازمة لبناء الجسم وللحفاظ على صحة أفراد أسرتها ويعد البيض أهم هذه الوجبات الغنية والمفيدة كوجبة رئيسية متكاملة من البروتينات والفيتامينات الهامة للجسم وتقدم للأطفال والكبار إلا أن تقوم ربة المنزل بخطأ كبير عند تحضير البيض خاصة البيض المسلوق، حيث تحوله إلى وجبة سامة وخطيرة على حياة أفراد أسرتها وهذا ما سنوضحه ونذكره في هذا المقال التالي بالتفصيل.

أخطاء جسيمة عند سلق البيض بطريقة خاطئة

يتم الإعتماد على البيض كوجبة أساسية في أيام الدراسة حيث إنها تمنح الطفل العناصر الغذائية اللازمة لجسمه ويتم إستخدامه في عمل السندويشات والوجبات المختلفة ولكن تقع الأم في خطأ فادح حيث لا تقوم بسبب البيض بمدة كافية وهذا يؤدي إلى أنه يكون ما زال غير ناضجاً وهذا يسبب عدة أشياء منها ما يلي كالتالي:

ضعف المناعة لدى الطفل وإصابته بالكثير من الأمراض .

قد يؤدي إلى تسمم الطفل.

لا يتم الحصول على القيمة الغذائية الموجودة في البيض.

عدم تسوية البيض يؤدي إلى إنتقال الجراثيم التي تصيب المعدة.

كيفية سلق البيض بطريقة صحيحة

[“عيالك هتموت بسببك”.. غلطة كبيرة تقع فيها الأمهات عند سلق البيض بتحوله إلى سم قاتل .. اعرفيها وانقذي أولادك!!!]

“عيالك هتموت بسببك”.. غلطة كبيرة تقع فيها الأمهات عند سلق البيض بتحوله إلى سم قاتل .. اعرفيها وانقذي أولادك!!!

حتى يتم سلق البيض بطريقة صحيحة يجب إتباع الخطوات التالية:

نضع البيض في إناء به ماء مغلي.

يرفع الإناء على البوتاجاز لمدة تزيد عن 15 دقيقة.

يجب أن يكون البيض مغطى بالمياه تماماً حتى لا يتم إنتقال الجراثيم إلى الأفراد بسبب عدم التسوية الجيدة.

تقديم البيض بطريقة صحيحة حتى يستفاد منه الكبار والصغار.

تقشير البيض على الفور بعد تسويته وتقديمه.