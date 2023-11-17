معلومة بمليون دولار.. 3 حركات خبيثة تحبها المرأة بجنون وتعشق من يفعلها..محدش هيقولك عليهم!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتعامل الكثيرون من الرجال مع صعوبة في جذب انتباه النساء، على سبيل المثال قد يحاول المهنيون جذب انتباه زميلاتهم في العمل، وقد يحاول الطلاب جذب انتباه زميلاتهم في المدرسة أو الكلية، ومع ذلك ينجح قلة معدودة في جذب انتباه المرأة التي يحبونها ويرغبون في فتح قلبها. إذا كنت من الأشخاص الذين يجدون صعوبة في جذب انتباه المرأة، والحصول على حبها ومفتاح قلبها، فعليك بالتأكيد الانتباه إلى هذا المقال الذي سنقوم فيه بعرض 3 حركات “خبيثة” يعشقها النساء ويعشقن الرجال الذين يقومون بها.

الحركات الخبيثة التي تعشقها النساء وتعشقها الرجال والتي يجهلها معظم الرجال

كشفت الخبيرة اللبنانية في الأسرة الدكتورة لميس شعبان عن ثلاث حركات خبيثة تعشقها النساء. ووصفتها بأنها مكرسة، حيث يمكن أن تجعل امرأة تقع في حب الرجل القائم بها وتصبح مرتبطة به بشكل جنوني.

في فيديو على قناتها على يوتيوب شرحت الدكتورة لميس الخطوات الثلاث التي تقدمها، من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكن للرجل بسهولة وبسلاسة استحواذ قلب أي امرأة، قدمت الدكتورة لميس شعبان

عبر عن مشاعرك للمرأة وأوضح لها أنك تحبها، في الوقت نفسه قل أنك غير مستعد للبدء في علاقة أو الارتباط بعلاقة، يتسبب ذلك في الارتباك ويفاجئها بالتناقض في كلامك، قل إنك تحبها بينما تؤكد عدم استعدادك للالتزام بعلاقة، في البداية قد تعتقد المرأة أنك تهدف إلى التسلية معها واللعب بمشاعرها لتحقيق هدف معين، في مثل هذه الحالة انتقل إلى الخطوة الثانية ونفذها فوراً.