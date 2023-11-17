ولا الجن الازرق يعرفها.. طريقة جهنمية لتشغيل الراوتر بدون كهرباء مش هتخطر على بالك .. ياريتني جربتها من زمان!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة فعّالة لتشغيل الراوتر دون الحاجة للكهرباء، حتى في حال انقطاع التيار الكهربائي، تعتبر خدعة ذكية تساعد الأفراد على الاستمتاع بخدمة الإنترنت بشكل مستمر يواجه العديد من مستخدمي الإنترنت تحديات عند انقطاع الكهرباء، مما يؤدي إلى فقدان الاتصال بالشبكة ومع ذلك، يمكن للشخص ببساطة تشغيل جهاز الراوتر والاستمتاع بخدمة الإنترنت دون الحاجة إلى توصيله بمصدر الطاقة، من خلال استخدام طريقة مبتكرة.

طرق تشغيل الراوتر بدون كهرباء

اللجوء إلى جهاز MiFi: يقوم جهاز MiFi بإنشاء نقطة اتصال لاسلكية تعتمد على شبكة الهواتف المحمولة لتوفير خدمة الإنترنت يمكن شحن هذا الجهاز وحمله بسهولة، مما يسمح بالاستمتاع بالاتصال بالإنترنت في أي مكان دون الحاجة لمصدر كهربائي.

الاستفادة من الباور بانك: يمكن استخدام الباور بانك لتشغيل الراوتر في حال انقطاع التيار الكهربائي، ببساطة عبر توصيله بالراوتر عبر كابل USB يتيح ذلك للراوتر العمل بدون انقطاع حتى ينفد شحن الباور بانك.

الاستفادة من بطارية خارجية: يمكن استخدام بطارية خارجية كخيار احتياطي لتشغيل الراوتر في حال انقطاع الكهرباء يكفي توصيل البطارية بالراوتر عبر كابل USB، ثم تشغيل البطارية لضمان استمرارية الاتصال بالإنترنت.

اللجوء إلى وحدة UPS: تعد وحدة UPS أداة مهمة لتشغيل الراوتر بدون انقطاع عند انقطاع التيار الكهربائي يكفي توصيل الراوتر بوحدة UPS عبر كابل LAN وتشغيل وحدة UPS، مما يسمح للراوتر بالبقاء في حالة تشغيل حتى ينفد شحن الوحدة.