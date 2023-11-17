معلومة بمليون ريال…ماذا يعني مدلول الـ 14 رقم الخاص ببطاقة الرقم القومي؟…أسرار وخبايا لم تكن تتخيلها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل سألت نفسك يوما عما يعني الرقم المكون من 14 رقمًا على بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك التي تمثل هويتك الشخصية؟ ربما لا عندما تبلغ من العمر 16 عاما، تحصل على بطاقة هوية وطنية تحتوي على العديد من المعلومات الشخصية ، بما في ذلك تاريخ ميلادك، وتفاصيل العائلة، وأسماء والديك، والخدمة العسكرية، والتعليم، والعمل، وعنوان السكن التفصيلي، والحالة الزواجية، والدين، مضمن في هذه البطاقة رقم مكون من 14 رقما يُعرف بالرقم القومي ، وكل رقم يحمل معنى وأهمية خاصة به ، وهذا ما سنناقشه معا في الأسطر التالية:

مدلول الـ 14 رقم الخاص ببطاقة الرقم القومي؟

الرقم الأول يشير إلى القرن الذي وُلدت فيه. على سبيل المثال ، يرمز الرقم 1 إلى الفترة من 1900 إلى 1999، والرقم 3 يمثل الفترة من 2000 إلى 2099.

الأرقام الثانية إلى السابعة تمثل تاريخ ميلاد الفرد، مثل اليوم والشهر والسنة.

الأرقام الثامنة والتاسعة تشير إلى رمز المحافظة التي ينتمي إليها حامل البطاقة.

الأرقام العاشرة إلى الثانية عشرة تتضمن رمزا موحدا (88) للمولودين في الخارج، مشيرا إلى ولادة خارج التراب المصري.

الرقم الثالث عشر هو رقم فردي للذكور وزوجي للإناث ، مشيرًا إلى جنس الفرد.

الرقم الرابع عشر هو رقم عشوائي يعمل كتدابير مكافحة التزوير ، تتراوح قيمته بين 1 و 9.

وبذلك نكون تعرفنا على معنى ومدلول الارقام التى تكون على البطاقة الشخصية والسر وراء هذه الأرقام.