سر خطير للعرسان فقط .. استخدم مسمار واحد من ” القرنفل” بهذه الطريقة يجعله اقوى من عشر أضعاف الحبة الزرقاء!!.. معجزه جباره!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد القرنفل من أهم المواد الطبيعية التي تدخل في العديد من الاستخدامات الهامة لجسم الإنسان، وهو مستخلص من شجرة سيزي جيوم، كنت أنه يحتاج إلى بيئة قاسية للغاية حتى يستطيع أن ينمو جيدًا، هؤل كما يدخل القرنفل في إعداد الكثير من الوجبات وهذا لما له من فوائد تعود على الصحة العامة والتي سنتعرف عليها من خلال المقال التالي استخدامات القرنفل.

كيف يمكن استعمال القرنفل

يمكنك أن تستفيد من القرنفل بصفة يومية من خلال وضع عود من القرنفل مع كوب اللبن، أو فنجان القهوة أو مع كوب الشاي.

إذا كان لديك قرنفل بودر فيجب أن تستخدمه بشكل سريع حتى لا يفقد قيمته، ويفضل استخدام عود القرنفل بدلًا من البودر.

استخدم نصف ملعقة من زيت القرنفل على كوب لبن ويمكن أن تضيف قليل من القرفة البودر.

يمكن وضع زيت القرنفل على الأجزاء التناسلية لتقوية الانتصاب وسرعة القذف.

ينصح بتجنب استخدام زيت القرنفل إذا كنت تعاني من حساسية شديدة.

يلزم خلط زيت القرنفل بأي زيت مفضل لديك قبل وضعه على الأجزاء التناسلية حتى لا تسبب حساسية.

فوائد مضغ القرنفل قبل النوم

يساعد على النوم بصورة سريعة يقضي على التوتر والقلق الذي يحدث قبل النوم.

فوائد القرنفل المغلي

يحتوي على مضادات الميكروبات حيث إنه يعطل نمو الكائنات الدقيقة والبكتريا التي تسبب إسهال وألم وقد تحدث تشنجات التي تؤدي إلى الموت.