هتبقى مليونير وهتلعب بالفلوس لعب ..!!تعرف علي كيفية استخدام “القطعة الثمينة في التليفزيون القديم” فهذه القطعة تساوي ٥٠ الف جنيه وأكثر!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كل بيت يحتوي على تلفزيون، وأصبح استخدام هذا الجهاز ضروريًا جدًا في حياتنا اليومية. وفي غالب الأحيان، تتوفر تلفزيونات قديمة ومتهالكة لم يعد يتم استخدامها. يقوم العديد من الأشخاص بالتخلص منها أو بيعها بأسعار منخفضة، دون أن يدركوا أنه بإمكانهم الاستفادة من هذا الجهاز عبر بيع مكوناته بأسعار تجارية. في هذا المقال، سنوضح لك كيف يمكنك الحصول على أرباح مالية جيدة من جهاز التلفزيون القديم الذي تمتلكه.

كيفية استخدام القطعة الثمينة في التليفزيون القديم

داخل التليفزيون القديم، تكمن العديد من الأشياء والأسلاك، ولكن يوجد أيضًا قطعة ثمينة للغاية يمكن الاستفادة منها لكسب الكثير من الأموال. سنقدم لكم شرحًا حول هذه القطعة وكيفية استغلالها.

أولًا، يجب على الشخص القام بفك التليفزيون أن يكون ذو خبرة ليتمكن من استخراج القطعة المرغوبة بسهولة.

يبدأ الشخص بفك المسامير الخارجية باستخدام مفك البراغي.

ثم يفصل الجزء الخارجي تمامًا ليتمكن من التعامل بسهولة مع داخل التليفزيون.

يختار الأدوات التي تساعده في التعامل مع الجزء الداخلي واستخراج القطعة المطلوبة، والتي هي جهاز الضغط الكهربائي الخاص بالتليفزيون.

يُعتبر جهاز الضغط الكهربائي هذا ذو أهمية كبيرة، حيث يمكن استخدامه في صناعة لمبات النيون والعديد من الأجهزة الكهربائية الأخرى.

يمكن بيع جهاز الضغط الكهربائي بشكل منفصل لتحقيق أرباح مالية.