“احمي نفسك واولادك من برد الشتاء”… ست عجوزه قالتلي حطي قالب الطوب تحت السرير واستعدي للشتاء.. لاتخطر علي بال العفريت!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - “احمي نفسك واولادك من برد الشتاء”… ست عجوزه قالتلي حطي قالب الطوب تحت السرير واستعدي للشتاء وقولي وداعا للبرد، الكثير من الأشخاص في حياتنا اليومية ويتم إستخدام هذة الافكار في حياتنا اليومية من أجل توفير الوقت والمجهود وخاصة في فصل الشتاء وذلك بسبب طبيعة الطقس الصعبة على الكثير من الاشخاص بسبب برودة الجو ،قد تكون تلك الأفكار مبتكره من قبل بعض سيدات المنزل، ولكن عندما يتم تجربتها من قبل أكثر من سيدة يتم اكتشاف أن تلك الأفكار مفيدة جدا وبناء عليه سوف نذكر لكم في هذا الموضوع مجموعة من الأفكار الحديثة التي تخص أشياء نقوم باستخدامها في الشتاء أو تعالج مشاكل قد تحدث أيضا خلال فصل الشتاء.

قالب الطوب تحت السرير

من المعروف أنه في بداية فصل الشتاء يتم استخدام البطاطين لأغراض التدفئة ولكن قد نقوم باستخراج البطاطين من الأماكن التي كانت مخزنة فيها ونتفاجأ بأن لها رائحة غير جيدة، في تلك الحالة يمكن أن نقوم بغسلها للتخلص من تلك الروائح بينما لو ظلت تلك الرائحه الكريهه موجودة في البطاطين كما هي، يمكن التخلص منها وبشكل نهائي من خلال وضع عود بخور بداخلها لمدة 24 ساعة وسوف يتم التخلص من جميع الروائح الكريهة الموجودة فيها أو حتى إذا كان هناك رائحة للرطوبة.

استخدامات قالب الطوب تحت السرير

والفكره الثانيه تكمن في الرطوبة التي تكون أسفل السرائر والتي يمكن أن تؤثر على الحوائط المحيطة يمكن أن نتخلص من تلك الرطوبة بفكره سهله وسريعه جدا وتمكننا أيضا من حفظ الكثير من الأغراض اسفل السرائر بدون أن يحدث لها أي شيء فقط كل ما علينا أن نقوم بإحضار قالب من الطوب ذلك الذي يحتوي على مجموعه من الفتحات، ونقوم بسد تلك الفتحات من أحد الأماكن باستخدام ورق الفويل، ومن الجهة الأخرى نقوم بوضع كمية من الملح في كل فتحة وبعدها يوضع عليها قطرات من الخل ويوضع هذا القالب أسفل السرير، وهو قادر على سحب كل الرطوبة التي تكون في هذا المكان بالإضافة إلى التخلص من أي رائحه كريهه موجودة .