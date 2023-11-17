لا تستعملها في الحرام ..!! 3 حركات خبيثة تحب المرأة أن يفعلها الرجل تعرف عليها وانت هتقولي ياريتني كنت عرفتها من زمان!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إن جذب انتباه النساء قد يكون تحديًا للرجال الذين يسعون للفوز بقلوبهن. يعتبر الكثيرون أنّ هناك بعض الحركات التي يمكن أن تلفت انتباه المرأة بشكل إيجابي، وتجعلها تعشق الرجل الذي يتبعها. في هذا السياق، نستعرض ثلاث حركات تعتبر جذابة ومحبوبة لدى الكثير من النساء، والتي يمكن أن تساعد في بناء علاقات إيجابية وصحية.

إستراتيجيات جذب الانتباه بشكل إيجابي

تكشف خبيرة الأسرة اللبنانية، الدكتورة لميس شعبان، عن ثلاث حركات محددة يمكن أن تثير اهتمام المرأة وتجذب إليها الرجل الذي يتبعها. تُعد هذه الحركات “الخبيثة” في إطار إيجابي، حيث يُظهر الرجل صفات تجذب وتجعل المرأة تعشقه.

الحركة الأولى: التعبير عن المشاعر بصراحة، حيث يمكن للرجل أن يظهر إعجابه بالمرأة ويعبر عن ذلك بوضوح، لكن في الوقت نفسه يُظهر عدم استعداده للارتباط حاليًا. هذا التناقض في الكلام يُشوب الأمور ببعض التحدي ويجعل المرأة تفكر في موقفها.

الحركة الثانية: إظهار الاحترام للقيم المحافظة، حيث يمكن للرجل أن يخبر المرأة أنه يحترم التقاليد والقيم ولا يتقبل العلاقات العاطفية خارج إطار الزواج. هذا يُظهر الرجل كشخص معقد ويثير فضول المرأة.

الحركة الثالثة: الجمع بين المحافظة والبساطة، حيث يعلن الرجل عدم جاهزيته للارتباط، وفي نفس الوقت يبدي استعداده للتفاهم والتحدث. يهدف ذلك إلى تعزيز الثقة بأنه شخص محترم وفتح للتواصل، مما يُريح المرأة بشأن المستقبل والزواج.