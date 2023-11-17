هتموتي عيالك بايدك .. مصيبة خطيرة تقع فيها الأمهات عند سلق البيض تحوله إلى سم قاتل تدمر الكبد وتسبب الوفاة.. اخر تحذير!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إنّ البيض يحتل مكانة بارزة بين الأطعمة العالمية المحبوبة، حيث يُعَدّ مصدرًا متميزًا للبروتين والكالسيوم، فضلًا عن احتوائه على مجموعة وفيرة من العناصر الغذائية الأخرى يتميز البيض بسهولة تحضيره، حيث يمكن طهيه أو قليه أو سلقه بسرعة ومع ذلك، ينبغي أن تكون الأمهات حذرات عند سلق البيض، حيث تكمن المصيبة في ترك البيض في الماء المغلي لمدة طويلة جدًا، مما يؤدي إلى تحوله إلى سم قاتل، عندما يُسلَق البيض لمدة طويلة، يحدث تفاعل كيميائي يُعرَف بتفاعل الهكسامين، الذي يؤدي إلى إنتاج مادة سامة تُدعى كبريتيد الهيدروجين هذه المادة لها رائحة كريهة تشبه رائحة البيض الفاسد، وتسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء والإسهال ، في بعض الحالات، يُمكن أن يؤدي تناول البيض الذي تم سلقه لفترة طويلة إلى حدوث تسمم غذائي، مما يمكن أن يسفر عن ظهور أعراض أكثر خطورة، مثل الصداع والدوار وآلام البطن.

المخاطر الصحية للبيض

تتمثل المخاطر الصحية الرئيسية لتناول البيض المسلوق لفترة طويلة في النقاط التالية:

التسمم الغذائي بسبب تناول البيض: يمكن أن يؤدي تناول البيض المسلوق لفترة زمنية طويلة إلى تسمم غذائي، مما يمكن أن يسفر عن ظهور أعراض مثل الصداع والدوار وآلام البطن.

اضطرابات الجهاز الهضمي بسبب تناول البيض: قد يؤدي تناول البيض الذي تم سلقه لفترة طويلة إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الغثيان والقيء والإسهال.

الآثار طويلة المدى: قد يؤدي تناول البيض،يظل غير واضح ما إذا كان تناول البيض المسلوق لفترة طويلة يمكن أن يسبب آثارًا طويلة المدى على الصحة، ولكن هناك دراسات تشير إلى ارتباطه بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

نصائح لتجنب خطر التسمم من البيض

إليك بعض الإرشادات لتجنب خطر التسمم أثناء سلق البيض:

ضبط الزمن: تجنب ترك البيض في الماء المغلي لفترة زمنية طويلة يكفي سلق البيض لمدة 7-10 دقائق للحصول على بيضة مسلوقة بشكل جيد.

فحص درجة الحرارة: تأكد من أن درجة حرارة مركز البيض تصل إلى 74 درجة مئوية أو أعلى قبل تناوله هذا يضمن قتل البكتيريا المحتملة.

الكشف عن الروائح الكريهة: تخلص من البيض الذي يظهر رائحة كريهة، فإذا كانت هناك رائحة كريهة، فإن ذلك يشير إلى تعرض البيض لتفاعل كيميائي ينتج عنه كبريتيد الهيدروجين.

من المهم أن تكوني على دراية بالمخاطر الصحية المحتملة لتناول البيض المسلوق لفترة طويلة، ومن خلال اتباع هذه النصائح، يمكنكِ حماية أسرتك من خطر التسمم.