دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الولايات المتحدة حيث توجد التحضر والحضارة، حدثت قصة غريبة بين رجل وزوجته، امرأة تدعى بوبي مكوهي وزوجها كيمي كو-غي، ولكن بعد فترة من الزواج، تركها زوجها وهاجر وهي لا تعلم أين ذهب؛ مما أثار الجدل. اتضح أنه تركها لأنها أنجبت سبعة أطفال في بطن واحدة، مما جعله يشعر بالخوف من توفير مصاريفهم، فماذا حدث مع تلك المرأة وهل أنجبت فعلاً سبعة أطفال؟؟علماً أن لديها طفلة كبيرة أخرى؟ لمعرفة المزيد من التفاصيل، يرجى متابعة المقال التالي.

قصة سيدة الأطفال السبعة:

[مفاجأه من العيار الثقيل…تركها زوجها لانها أنجبت 7 أطفال توأم انظروا كيف أصبحوا بعد مرور 25 سنة…هتنصدم من النهاية؟!!]

كانت هناك امرأة تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد تزوجت وأنجبت طفل واحد فقط، ولكنها كانت غير قادرة على الإنجاب بعد ذلك على الإطلاق؛ مما جعلها وزوجها يقرران إجراء إجراءات التلقيح الاصطناعي وتناول حقن المحفزات وغيرها من الأمور؛ مما أدى إلى تلقيح سبع بويضات وبعد ذلك حدوث حمل في سبعة أطفال، بعد اكتشاف ذلك، قرر الزوج فجأة مغادرة الزوجة قبل أن تلد دون أن تعلم، في الواقع، أنجبت المرأة أطفالها بنجاح وتحملت مسؤولية تربيتهم وطلبت المساعدة من السلطات المختصة، وقد قدم الرئيس الأمريكي العديد من المساعدات لها.

قصة سيدة الأطفال السبعة:

رغم التحديات التى مرت بها هذه السيدة وحدها، قامت المرأة بتربية أطفالها الثمانية وضمنت تسجيلهم في مدارس مختلفة، مع الدعم الكبير من الحكومة والعديد من المنح، يدرس الآن جميع أطفالها في الجامعة.