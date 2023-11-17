بدون دعك أو فرك.. تنظيف شفاط المطبخ وإزالة الدهون نهائيا من غير تعب ولا مجهود وهيرجع جديد نوفي زي الاول

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في كل بيت بالتحديد في المطبخ يوجد الشفاط وهو من أكثر الأجهزة الكهربائية التي تتعرض للاتساخ سريعا، لأنه عادة ما تتكون عليه البخار الزائد عن الطعام بخلاف الدهون المتطايرة وكل ذلك يساهم في قلة كفاءة عمل الجهاز في المهمه الموجوده من أجله، وهي التخلص من تلك الأبخرة وإعادة تجديد الهواء في المطبخ، ومع إهمال تنظيف الشفاط لفترات طويلة تتكون عليه رواسب يصعب التخلص منها، وفي هذا الموضوع ومن خلال موقع نيوز مصر نذكر لكم أسهل طريقة لتنظيف الشفاط سريعا ليرجع كما لو كان جديدا بدون أي دهون.

وصفة تنظيف الشفاط

توجد العديد من الوصفات التي يمكن أن يتم استخدامها في تنظيف الشفاط ولكن تظل وصلك ملح الليمون والخل هي من أكثر الوصفات التي تساهم في تنظيف الشفاط وإزاله البقع موجودة وهي من مكونات موجوده في البيت وسوف تنتهين من النتيجه وإليكم المكونات:

مقدار ربع كوب من ملح الليمون.

مقدار ربع كوب من الصابون السائل.

١/٢ كوب من الخل الأبيض المركز.

فرشاة للتنظيف

طريقة التنظيف والاستخدام

الخطوة الأولى نقوم بفصل الشفاط عن الكهرباء تماما ومن ثم نقوم بفك الأجزاء السهل فكها والمتسخة، ومنها المروحة حتى تزيل الزيوت الموجودة عليها نقوم بخلط ملح الليمون مع الخل بالإضافة إلى سائل تنظيف الأطباق، ونقلب كل تلك المكونات معا.

الخطوه التاليه نقوم بوضع خليط التنظيف على الشفاط مع القيام بفرك الدهون الموجودة على المروحة باستخدام الفرشاة، ولكن يراعى أن يترك خليط التنظيف على الشفاط لمدة نصف ساعة على الأقل.

أخيرا يتم شطف الشفاط بالماء الساخن وإعادة تركيب أجزائه مرة أخرى ويتم تشغيله بعد مرور ثلاث ساعات على الأقل.