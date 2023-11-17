“ضاع عمرنا واحنا نجهل أهميته” .. سر كبير في ورق الغار يجعل بطنك مسطحاً ويخلصك من الشعر الأبيض .. جربه حالاً مش هتندم!!“ضاع عمرنا واحنا نجهل أهميته” .. سر كبير في ورق الغار يجعل بطنك مسطحاً ويخلصك من الشعر الأبيض .. جربه حالاً مش هتندم!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر زيادة الوزن من الأمور المزعجة لدى السيدات والرجال وهذا يجعلهم يبحثون للحصول على الوزن المثالي والطرق التي تساعد في الحصول على بطن مسطح والتخلص من الدهون والأرداف، ونعرض لكم مشروب ورق الغار وطريقة تحضيره للتخلص من مشكلة السمنة بل والشيب في الشعر ويعالج كل مشاكل البشرة.

طريقة تحضير وصفة ورق الغار لمشاكل السمنة

يستخدم ورق الغار منذ قديم الزمان ومفيد جداً للجلد حيث يوجد العديد من الفوائد ومنها التالي:

يساعد في تطويل وزيادة كثافة الشعر.

ويتم تحضير وصفة ورق الغار للتخلص من دهون البطن بشكل سحري كالتالي:

المكونات:

3 أعواد قرنفل.

كمية مناسبة من المياه.

بعض أوراق الغار.

طريقة التحضير:

إضافة جميع المكونات معاً.

تصفية الخليط بعد مرور وقت كافي.

شرب هذا المشروب يومياً على الريق.

إضافة معلقة واحدة من خل التفاح المشروب.

يعد ورق الغار ذو فعالية كبيرة في التخلص من الشيب الموجود بالشعر وصبغه عن طريق إتباع الخطوات التالية:

المكونات:

ورق الغار.

ماء.

زيت زيتون.

قطرات من زيت الجرجير.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار إناء ونضع به أوراق الغار وطحنها جيداً.

نضيف الماء ثم معلقة زيت زيتون ويقلب جيداً ثم إضافة زيت الجرجير ونخلطها جيداً.

نضع على فروة الرأس هذا الخليط وتغطية الشعر جيداً لمدة 15 دقيقة.