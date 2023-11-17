“ضاع عمرنا واحنا نجهل أهميته” .. سر خطير في ورق الغار يجعل بطنك مسطحاً وشعرك كثيف خالي من الشيب .. تناوله فوراً ولا تتردد!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وداعاً للسمنة المفرطة فإذا كنت تواجه هذه المشكلة وترغب في جعل بطنك مسطحة والتخلص من كل ما فيها من دهون، ما عليك سوى تناول هذا المشروب بهذه الطريقة التي سوف نعرضها على حضراتكم في عدة نقاط، حيث أن هذا المكون لا تقتصر أهميته فقط على التخلص من السمنة فقط بل أنه يساعدك على التخلص من مشكلة الشيب في الشعر كذلك يعالج مشاكل البشرة، هذا المكون السحري هو “ورق الأوراق” أو ” ورق الغار”.

ما هي طريقة تحضير وصفة ورق الغار للقضاء على دهون البطن؟

يمكن تحضير وصفة ورق الغار للتخلص من دهون البطن، حيث تم إثبات فعالية هذه الوصفة بشكل سحري ويتم تحضيرها كالتالي :

3 أعواد قرنفل.

كمية مناسبة من المياه.

بعض أوراق الغار.

طريقة التحضير :

يتم إضافة جميع المكونات معاً بعض الوقت.

وبعد ذلك قم بتصفية الخليط.

وعليك شرب هذه المياه بشكل يومي على الريق.

يمكن إضافة ملعقة واحدة من خل التفاح إلى هذا المشروب.

طريقة استخدام ورق الغار للتخلص من الشيب وصبغ الشعر

ورق الغار يحتوي على الكثير من الفوائد، كما أنه ذو فعالية سريعة وكبيرة في التخلص من الشيب الموجود بالشعر، ويمكن استخدامه بهذه الوصفة :

أحضر كمية مقدار كوب ماء على النار واتركيها تغلي.

قم بإضافة الشاي الأسود وكذلك ورق الغار إلى المياه المغلية.

قم بترك الخليط حتى يبرد ومن ثم يتم وضعه على الشعر وقم بتدليكه جيداً.

ويتم تركه على الشعر لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.

وبعدها قم بغسل الشعر جيداً بالمياه الفاترة.