دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كارثة بكل المقاييس تهدد جميع البشر وتُعرض حياتهم للخطر، حيث يقوم الكثير من الأشخاص بسلق البيض بطريقة خاطئة مما قد يحوله إلى سم قاتل بدلاً من الحصول على القيمة الغذائية التي يحتوي عليها، لاسيما أن البيض يتميز بأنه يحتوي على نسبة عالية من عنصر الكالسيوم وهو الذي يُقوي العضلات ويُغذي العظام فضلاً عن احتوائه على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات المغذية للجسم، وعلى الرغم من تلك الفوائد الكثير إلا أن بعض الأشخاص يقومون بطهيه بطريقة خاطئة.

ما هي الأخطاء التي يرتكبها الأمهات أثناء سلق البيض؟

تحرص الأمهات على إعداد البيض لأبنائهم بشكل يومي نظراً لما يحتوي من فوائد للجسم، إلا أن البعض قد يحول البيض المسلوق إلى سم قاتل دون علم وهذه بعض الأخطاء التي يجب تجنبها عند سلق البيض :

لابد من عدم الإفراط المستمر لمدة طويلة أثناء سلق البيض، لأن تركه لمدة طويلة يغلي بالماء ينتج عنه كسر البيض ومن ثم لونه يكون رمادي وحينها يُصبح غير صحي.

لا تستخدم البيض الغير طازج وعليك التحقق من جودة البيض وأنه لم يتعرض لدرجة حرارة غير مناسبة.

لا تقم بسلق البيض في ماء ساخن لأن ذلك يتسبب في سلق البيض بطريقة غير صحية ومن ثم تؤثر بالسلب على الجسم.

كيفية سلق البيض بطريقة صحيحة

[“كارثة بكل المقاييس" .. أخطاء فادحة ترتكبها الأمهات عند سلق البيض تحوله إلي سم قاتل.. متسلقهوش بالطريقة دي تاني!!]

“كارثة بكل المقاييس” .. أخطاء فادحة ترتكبها الأمهات عند سلق البيض تحوله إلي سم قاتل.. متسلقهوش بالطريقة دي تاني!!

لكي تستطيع تناول البيض المسلوق والحصول على فوائده، يمكنك إتباع الطريقة الصحيحة والصحية لسلق البيض وهي كالتالي:

أحضر إناء وقم بوضع به كمية من الماء.

قم بوضع كمية البيض المرغوب فيها.

ووضع الإناء على النار حتى يغلي لمدة ما بين من 10 حتى 30 دقيقة.

بعد ذلك اترك البيض يبرد بعض الشيء ومن ثم تجهيزه للأكل.

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