دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقة مذهلة لفتح أي قفل مهما كان حجمه أو نوعه، فإذا كنت تواجه مشكلة في فتح القفل أو مشيت المفتاح في مكان ما ولم تجده، يمكنك فتحه بكل سهولة دون مواجهة أي صعوبة حيث يواجه الكثير من الناس هذه المشكلة في أغلب الأوقات ولا يعرفون ماذا يفعلون فيضطروا إلى كسر القفل، ولهذا سنعرض على حضراتكم أسهل الطرق لفتح القفل أو الباب في حال تم فقد المفتاح.

أسهل طريقة لفتح القفل المغلق دون استخدام المفتاح

إذا فقدت المفتاح وترغب في فتح القفل أو الباب المغلق، لا تقلق كل ما عليك هو القيام بهذه الخطوات وستتمكن من فتحه بكل سهولة :

يمكن استخدام سلك المشبك من خلال فرد هذا السلك وبعد ذلك قم بثني أطراف السلك، اجعلهم على هيئة سلك مزدوج.

بعد ذلك قم بثني رأس السلك ويصبح على هيئة رقم.

وضع رأس المشبك داخل القفل من الجانب الواسع.

كرر هذه العملية من خلال فرد وثني السلك وسحبه للخارج وسيتم فتح القفل بكل سهولة.

طريقة فتح القفل المغلق بإستخدام أدوات بسيطة

["من غير شاكوش ولا طفاشة" .. طريقة مضمونة 100% لفتح القفل المغلق مهما كان حجمه ونوعه بدون مفتاح .. جربها بنفسك مش هتندم!!]

“من غير شاكوش ولا طفاشة” .. طريقة مضمونة 100% لفتح القفل المغلق مهما كان حجمه ونوعه بدون مفتاح .. جربها بنفسك مش هتندم!!

يمكن فتح القفل المغلق بإستخدام بعض الأدوات البسيطة لم تخطر على بال أي شخص، وهذه الطريقة كما يلي:

من الممكن استخدام قطعة أو جزء من المعدن، وتقوم بتشكيلها حتى تأخذ شكل عمودي أو مثل حرف T من خلال قص هذه القطعة المعدنية.

قم باستخدام الجزء العلوي من المعدن وأدخلها في القفل وبعد ذلك قم بتحريكها من الداخل للخارج حتى يتم فتح القفل.

كذلك يمكنك أن تستخدم مسمار، حيث يتم إدخاله لداخل القفل من خلال استخدام أداة أو أي آلة، وبمجرد سحب المسمار سيتم فتح القفل أمامك.

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