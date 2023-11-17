دوت الخليج - كتب احمد صلاح - منطقتين الأكواع والركب هي من أكثر المناطق التي عادة ما تكون معرضه للاسمرار بشكل متكرر وهذا بسبب الاحتكاك في تلك المنطقة، ونجد أنها بحاجه إلى عنايه مستمره بالإضافة إلى التقشير كخطوة أساسية من خطوات العناية بها لأن التقشير، يساهم في تفتيح مناطق الأكواع والركب بصورة كبيرة ويكسبها النضارة والحيوية لهذا عزيزتي سيدة المنزل، بدلا من استخدام مستحضرات التجميل التي تعمل على تفتيح الركب والأكواع وصرف الكثير من الأموال قد أتينا لكي بوصفه، من مكونات طبيعية في بيتك توفر عليك الكثير من الأموال تابعونا للتفاصي

وصفة الكركم والعسل لتقشير الركب والأكواع

تعتبر تلك الوصفة هي من اكثر الوصفات المجربة والتي يمكن أن يعتمد عليها جميع النساء في تفتيح وتقشير منطقة الركب والأكواع، وبالطبع العسل له دور فعال في الترطيب و الكركم له خصائص مميزة لتفتيح البشرة وإليكم المكونات اللازمة:

ملعقة صغيرة من عسل النحل الأصلي.

ملعقة صغيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

طريقة التحضير والتطبيق

في البداية نحضر وعاء متوسط الحجم ونضع فيه كل من الحليب البودرة بالإضافة الى الكركم والعسل، ونقوم بتقليب كل تلك المكونات معا حتى يتكون لدينا خليط متجانس يدخل فرده على الجسم.

الخطوة الثانية نقوم فيها بتطبيق هذا الخليط السحري على منطقتين الركب والأكواع مع مراعاة أن يكون هذا باستخدام الحركات الدائرية الرقيقة.

الخطوة الأخيرة يترك هذا الخليط على الركب والأكواع لمده نصف ساعه، ومن ثم يتم الشطف بواسطة الماء الفاتر ويراعى تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للوصول إلى أفضل النتائج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتنور في الضلمة .. خلطة عبقرية ومتوفرة في كل منزل لتبييض وتقشير الركب والاكواع وإزالة البقع الغامقة من أول أستخدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.