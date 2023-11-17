دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إستمر هوس البعض بالنسبة للعملات القديمة، حيث زاد الطلب هذه المرة علي عملة الخمسين قرش القديمة أو النص جنيه القديم، حيث سيطرت العملة في الآونة الأخيرة علي محركات البحث الإجتماعي ومواقع التواصل الإجتماعي ومواقع البيع والشراء، ومن وقت لآخر يعلن تجار العملات القديمة أنهم يريدون شراء عملات مصرية قديمة نادرة وبأسعار خيالية، ولكن كان الطلب هذه المرة علي عملة الخمسين قرشاً، فما هو المميز في هذه العملة، وما هو السبب في إرتفاعها إلي هذه الأسعار الفلكية، وإليكم التفاصيل خلال السطور التالية.

علامة مميزة في الخمسين قرش القديمة ترفع سعرها لأرقام فلكية

كشف محمد حربي تاجر العملات القديمة، أنّ سعر الـ 50 قرش الورق القديمة عليها صورة أبوالهول في المنتصف وصدرت سنة 1911، مؤكداً أن هناك نوعين من تلك العملة أحدهما صورة أبوالهول،على اليسار، والأخري أبو الهول في المنتصف وهي الأغلى حالياً في أسواق العملات القديمة، وأكد أن قيمة العملات القديمة لا تعتمد على وقت صدورها، وإنما تعتمد على ندرتها، موضحاً أن عملة الخمسين قرش التي عليها أبوالهول سعرها يقترب من الجنيه أبو جملين بسبب أنهما من العملات النادرة جدًا.

سعر هذه العملة

يتراوح سعر الخمسين قرش القديمة أو النصف جنيه تتراوح سعرها بين 2000 و 5000 جنيه، حسب نوع العملة أو الورقة وحالتها، ولكن السعر الشائع لهذه العملة هو 2000 جنيه، ويمكن أن تصل سعر هذه العملة إلي 100000 ألف جنيه وذلك للإصدارات النادرة أو الأولي لهذه العملات القديمة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوّر عليها كويس وحياتك لهتلاقيها.. علامة مميزة موجودة علي عملة الخمسين قرش القديمة ترفع سعرها لأرقام فلكية.. ورقة واحدة بس هتخليك من علية القوم !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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