“الغلبان هيركب عربية” .. سيارة أوتوماتيك موديل 2006 على الزيرو ب 50 ألف جنيه .. بدون مقدم وقسط براحتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكل هيركب سيارة بأقل الأسعار وبجودة عالية، احصل على أفضل سيارة ب 50 ألف جنيه بحالة الزيرو و أوتوماتيك لجميع الشباب المبتدئين ومحدودى الدخل، حيث أن الكثير من الشباب يرغبون في شراء سيارة ذات سعر مناسب إلا أنه في ظل غلاء الأسعار في مصر وخصوصاً أسعار السيارات، أصبح هذا الأمر حلماً بالنسبة للكثيرين، ولكن سيارة اسبرانزا شيري كيو كيو تمكنت من تحقيق هذا الحلم فهي سيارة مناسبة لجميع المبتدئين وذوي الدخل المنخفض.

سيارات شيري كيو كيو موديل 2006 بحالة الزيرو

سيارة شيري كيو كيو موديل 2006 تعد من أفضل الفرص لمن يريد أن يحصل على سيارة صغيرة الحجم بسعر مناسب، حيث أنها من بين السيارات التي تتمتع بالعديد من المميزات :

فهي تعمل عبر 3 اسطوانات بسعة تبلغ 100 سيسي.

تعمل بقوة 67 حصان.

كذلك تعمل بعزم دوران أقصى يبلغ 90 نيوتن / متر.

تعمل أيضاً بنقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.

هذه السيارة تناسب السيدات وكذلك المبتدئين نظراً لحجمها الصغير وسهولة تحركها.

كما أن سعرها في السوق يصل إلى 50 ألف جنيه كسر زيرو.

ما هي مواصفات سيارة اسبرانزا شيري كيو كيو موديل 2006

تتمتع سيارة شيري كيو كيو موديل 2006 بالكثير من المواصفات التي تميزها عن غيرها من السيارات الأخرى، وذلك مثل :

هذه السيارة بها مصابيح أمامية، وكذلك مصابيح ضباب.

تحتوي على 5 مقاعد داخلية.

كما يوجد بها عجلة القيادة هيدروليكي وأيضاً جنوط مقاس 15 بوصة.

تشتمل على خزان وقود تبلغ سعته خمسين لتر.

بالإضافة إلى وجود بها نظام مانع للانزلاق.

يتواجد بها تكييف هواء ونوافذ كهربائية.

يوجد بالسيارة كذلك كراسي خلفية قابلة للطي.

بها مرتبات جانبية.

طول السيارة يبلغ 3 متر 55 سم، وعرضها يبلغ متر 49.5 سم، وارتفاعها يصل إلى متر و48.5 سم.

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