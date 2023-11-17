دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نجد البيوت في العصر الحالي مليئة بصراخ الأبناء وشقاوتهم وضحكات ولعب الأطفال بصوت مرتفع، وهذا يصعب الأمر على الأمهات في مراقبة الأطفال وخاصة التي تذهب إلى العمل وتترك أولادها أوقات كبيرة في المنزل بمفردهم حتى لا يحدث لهم أشياء خطيرة أو حوادث قد تؤذيهم وهذا جعل أحد الأمهات وهي أم أمريكية تلجأ إلى التفكير في حيلة لمتابعة أطفالها ولتطمئن عليهم وهي في العمل في أي وقت وفي أي مكان.

حيلة الأم في مراقبة إبنتها

قررت الأم الأمريكية التفكير بطريقة مختلفة وهي أن تقوم بشراء كاميرا لتطمئن على إبنتها التي تبلغ من العمر 4 سنوات والتي تعاني من التشنجات العصبية في كافة أنحاء الجسم نتيجة لتعرضها للسكتة الدماغية بعد ولادتها، رغم إنه من غير الطبيعي أن يتم تركيب هذه الكاميرات في غرف الأطفال لأن هذا يعد تعدي على خصوصيتهم لكن هذا بسبب ظروف عمل الأم لوقت طويل خارج المنزل قد يمتد إلى المساء.

ماذا شاهدت الأم بعد تركيب الكاميرا

["خلو بالكوا من عيالكم" .. أم شكت في سلوك ابنتها فوضعت كاميرا مراقبة سرية في غرفتها .. ما رأته الأم جعلها في ذهول!!]

“خلو بالكوا من عيالكم” .. أم شكت في سلوك ابنتها فوضعت كاميرا مراقبة سرية في غرفتها .. ما رأته الأم جعلها في ذهول!!

بعد أن قامت الأم بتركيب الكاميرا في غرفة إبنتها الصغيرة حدث شئ كارثي وغير متوقع حيث كانت الطفلة تسمع أصوات غريبة تأتي من الغرفة المجاورة وأصوات موسيقى وألحان مختلفة مما جعل الفتاة تصرخ فأسرعت الأم إلى البيت لتطمئن على إبنتها، لتكتشف بعد ذلك أن الكاميرا قد إخترقت مما نتج عنه حدوث هذه الأصوات.

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