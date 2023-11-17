“ضاع عمرنا واحنا نجهل أهميته” .. اعرف الان ماذا يحدث لموبايلك عند تفعيل وضع الطيران .. شئ مش متوقع!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعرف ما الذي يحدث لهاتفك المحمول إذا قمت بتشغيل الوضع طيران؟ لن تصدق ما الذي يحدث في حال تم تفعيل هذه الخاصية، من الواضح أن أغلب الأشخاص ممن يمتلكون هاتف لا يعرفون الأهمية التي تتمتع بها تلك الخاصية، فهم لا يعرفون عنها سوى أنها تعمل على فصل جميع شبكات الموبيل ومن ثم لا يمكن الاتصال بأحد أو استقبال أي مكالمات أو رسائل، ولكن في حقيقة الأمر هي تتميز بالعديد من الفوائد والمميزات.

خاصية وضع الطيران في الهاتف المحمول

لابد أن يعرف الجميع أن “خاصية وضع الطيران” ما تسمى “Airplane Mode” تعتبر من أهم الأدوات الأساسية الموجودة في الهواتف النقالة، حيث أن أهميتها لا تقتصر فقط على منع استقبال وارسال المكالمات والرسائل للآخرين، فالأمر أكثر من ذلك حيث أن هذه الخاصية تتميز بالكثير من المميزات وهذا ما سنعرضه في السطور الآتية.

أهم ما يميز خاصية وضع الطيران على الهاتف المحمول

يمكنك الاستفادة من وضع الطيران في الكثير من الأشياء فإذا قمت بتفعيل هذه الخاصية، يتم الآتي :

عند تفعيل وضع الطيران تبتعد عن تشتيت الانتباه أثناء العمل، ويتركز بشكل أكبر إذا كنت في العمل.

هذه الخاصية تمنع أن يتم تشغيل الانترنت ومن ثم لا يتم فتح أي موقع من مواقع التواصل الإجتماعي، وهذا سيمنحك وقتاً أطول للتركيز.

في حال كان هاتفك على وشك فصل الشحن وتخشى من نفاذ طاقة البطارية لأن أمامك يوم طويل، حينها تفعيل هذه الخاصية سيوفر لك في عمر البطارية لمدة أطول.

تساعد هذه الخاصية في تسريع شحن الهاتف المحمول.

في الوقت الذي تعطي الطفل هاتفك ولا ترغب في أن يقوم بتشغيل الانترنت، ما عليك سوى تفعيل الخاصية وتعطيها له بكل أمان.

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