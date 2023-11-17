دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر السمك هو من أكثر أنواع الأطعمة التي لها صدى كبير عند العديد من الأشخاص كبارا وصغارا، والكثير من الأشخاص يحبون تناوله نظرا لأن لهم طعم مميز، هذا طبعا الخلافة الفوائد العديدة التي يعطيها السمك لجسم الإنسان ولكن نجد أن بعض الأفراد قد يتجنبوا تناول السمك لأن يتم قليه في كمية كبيرة من الزيت، وهذا يجعله غير صحي معظم الأوقات ولكن ليس بعد اليوم حيث اننا في هذا الموضوع سوف نذكر لكم طريقة جديدة كليا لقلي السمك بدون استخدام الزيت تماما تابعوا التفاصيل.

طريقة قلي السمك بالماء بدون مايشرب نقطة زيت

المكونات :

مقدار كيلو من السمك النوع المفضل بالنسبة لك.

مقدار ملعقة من الثوم المفروم.

مقدار ملعقة كبيرة من بهارات السمك.

عدد حزمة من الخضروات المختلفة.

مقدار ربع كوب عصير الليمون.

كيفية قلي السمك من غير ولا نقطة زيت

في البداية علينا ان نقوم بغسل السمك بالطريقه المعتادة مع مراعاة أنه نظيف من الداخل والخارج على حد سواء والتخلص من أي شوائب قد تكون موجودة بداخلك.

الخطوه التاليه نقوم فيها بتحضير تتبيلة السمك كما تعودنا بالشكل التقليدي وتضع هذه التتبيلة داخل السمك ويتم توزيعها جيدا

الخطوة الأخيرة يترك السمك لمدة ساعة جانبا حتى تتفاعل معه التتبيله، وهذا قبل عملية القلي، ومن ثم نحضر طاسه تيفال مع مراعاة أن نكون قد قمنا بتسخينها مسبقا لتجنب التصاق السمك فيها.

بعدها يوضع كمية قليلة من الماء في هذه الطاسة ونضع السمك مع خفض النار تماما ويترك حتى يتم التسوية للتقليب على الوجه الآخر لتمام النضج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متاكلش السمك تانى غير بالطريقه دى .. الطريقه السحريه لقلى السمك بدون امتصاص نقطه زيت وهيبقى زى الزبده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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