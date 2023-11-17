“ابهري جوزك بجمالك” .. ضعي زيت الزيتون والقرنفل على هذه المنطقة من جسمك وشوفي الفرق .. النتيجة هتصدمك!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا كنتي تبحثين عن وصفة مذهلة لعلاج كافة مشاكل الشعر والبشرة والتمتع بشعر لامع وناعم وجذاب، يمكنك التعرف على الوصفة التي سنعرضها في السطور الآتية، حيث يوجد الكثير من النساء تبحث عن طرق فعالة وغير مُضرة لمعالجة المشاكل التي تواجهها سواء في البشرة أو الشعر، في حين أن جميع المواد التي تم صناعتها من المواد الكيميائية وتؤثر بالسلب على الشعر، ولعل من أبرز الوصفات السحرية وبديل مستحضرات التجميل هي وصفة القرنفل وزيت الزيتون.

فوائد وصفة زيت الزيتون والقرنفل للشعر

بداية لابد من استخدام هذه الوصفة قبل الذهاب للنوم للحصول على أفضل النتائج، حيث تعتبر هذه الوصفة من أهم الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لعلاج الكثير من مشاكل الشعر، وهي وصفة مكون من مكونين زيت القرنفل وزيت الزيتون، حيث يمكنها أن تفيد الشعر بالعديد من الفوائد مثل :

يمكن من خلالها معالجة قشرة الشعر والقضاء عليها بشكل نهائي.

كذلك تعمل على حل كافة مشاكل الشعر مثل التقصف وغيره من المشاكل الأخرى.

كذلك فهي تعمل زيادة كثافة الشعر و نعومته.

يحل مشكلة الشعر المجعد.

يمكن للجميع تحضير هذه الوصفة الفعالة بكل سهولة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولاً يتم تحضير ملعقتين من زيت القرنفل وأيضاً كوب من زيت الزيتون.

يتم خلط المكونين بشكل جيدا حتى يمتزجا.

يتم وضع هذه الوصفة في حمام ساخن من الماء.

في النهاية تقوم بتدليك فروة الرأس بالخليط بشكل جيد لكي تحصل على نتائج أفضل.