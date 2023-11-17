دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرف على أسهل طريقة لإزالة الشمع من الأذن دون أي تكلفة وأنت في منزلك خلال دقائق ودون أن تشعر بأي ألم، حيث أن ألم الأذن عندما يشعر به الأشخاص يُعكر صفو مزاجهم ويزعجهم فهذا الألم شديد للغاية، لذلك إذا كنت تشعر بهذا الألم وليس لديك القدرة أو الوقت للذهاب إلى الطبيب يمكنك إتباع هذه الطريقة التي سنعرضها عليكم وستجدون الحل السحري للتخلص من هذا الألم وإزالة الشمع المتجمع داخل الأذن.

إزالة الشمع من الأذن وتنظيفها داخل المنزل

من المهم أخذ الحذر الشديد عن القيام بعملية تنظيف الأذن وإزالة الشمع منها داخل المنزل فهذا الأمر يحتاج إلى عناية ودقة حتى لا يؤثر ذلك على الأذن بالسلب بدلاً من علاجها، حيث أن الأذن آلية حساسة مهمتها حماية الأذن من أن تتعرض لأي تلف فمن الأفضل إتباع الخطوات التي نعرضها لكم بدقة وبحذر شديد.

كيفية غسل الأذن من الشمع في المنزل

[«مش هتروح لدكتور تاني».. أفضل طريقة على الإطلاق لتنظيف الاذن من الشمع في البيت في 3 دقائق ببساطة وبدون ألم .. جربها بنفسك ماتخافش]

«مش هتروح لدكتور تاني».. أفضل طريقة على الإطلاق لتنظيف الاذن من الشمع في البيت في 3 دقائق ببساطة وبدون ألم .. جربها بنفسك ماتخافش

إذا كنت تعاني من ألم في الأذن بسبب الشمع المتراكم بها، وتريد تنظيفها وإزالة الشمع منها حتى تتخلص من هذا الألم، يمكنك إتباع الآتي :

أحضر كمية من الماء وقم بتسخينها على درجة حرارة ما بين من 37 إلى 40 درجة مئوية.

يتم وضع الماء الدافئ في إناء وعليك الاستلقاء على الجانب الذي تريد غسله بحيث يكون هو الأعلى.

ثم يضع الماء في الأذن بلطف من الأعلى.

هذا الأمر يستغرق حوالي من 5-10 ثواني، كرر الأمر حتى تتخلص من الشمع ويذوب ويتم تسريبه مع الماء خارج الأذن لمدة تبلغ من 30-60 ثانية.

ربما تشعر بقليل من الألم أما في حال زاد الألم يمكنك الذهاب للطبيب للاطمئنان.