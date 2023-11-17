يا سعد يا هناك خبر هيغيرلك حياتك!!… كنز في بيتك متعرفش عنه حاجة “التلفزيون القديم يوجد بداخله كنز” … هتبقة مليونير في ثواني!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - التلفزيون القديم، على الرغم من أنه قد أصبح يعتبر كخردة في أيامنا الحالية، إلا أنه يحمل قيمة كبيرة لمن يدرك ذلك يتسارع التقدم التكنولوجي، ومع ذلك، فإن التلفزيونات القديمة تتحول إلى قطعة تاريخية يمكن استغلالها بطرق متعددة على الرغم من أنك قد ركنت التلفزيون، يمكن أن تحتوي الأسلاك والمعادن الموجودة فيه على قيمة اقتصادية بإمكانك بيع هذه المواد القابلة لإعادة التدوير للشركات المهتمة بالحصول على الموارد الثانوية بالإضافة إلى ذلك، يحمل التلفزيون القديم قطع غيار قد تكون ذات أهمية في مجال الإلكترونيات قد يحتاج البعض إلى تلك القطع لإصلاح تلفزيوناتهم القديمة أو لاستخدامها في مشاريع هواة بمجرد أن تتحسن الوعي بأهمية إعادة تدوير واستخدام القطع الإلكترونية، يمكن للأفراد تحويل التلفزيون القديم من مجرد “خردة” إلى مصدر إلهام للابتكار والاستدامة.

كيفية معرفة واستخدام الكنز في التلفزيون القديم

فك الإطار الخارجي: استخدم أدوات الفك لفك الإطار الخارجي للتلفاز.

استخراج البردة: افتح البردة الداخلية للتلفاز للوصول إلى الجهاز الداخلي.

استخراج جهاز الضغط العالي: ابحث عن جهاز الضغط العالي داخل البردة، وهو الذي تعتبره كنزًا.

فصل الأجزاء: افصل باقي أجزاء التلفاز، واحتفظ بقطعة الضغط العالي فقط.

استخدام جهاز الهوت اير: قم بتشغيل جهاز الهوت اير واستخدمه لتسخين الجهازين (البردة وجهاز الضغط العالي).

استخراج الجهازين: بعد عملية التسخين، استخرج الجهازين من البردتين.

من المهم التأكيد على أن هذه العمليات تتطلب خبرة ومعرفة بالتعامل مع الأجهزة الإلكترونية، ويجب مراعاة السلامة الشخصية والبيئية أثناء تنفيذ هذه الخطوات قد تكون هذه العمليات غير قانونية في بعض الأماكن، لذا يفضل البحث عن اللوائح المحلية والوطنية قبل القيام بأي تداول للمواد الإلكتروني