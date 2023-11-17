دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تواجه الأمهات الكثير من المشاكل بسبب شقاوة أطفالهم، ونجد في كل منزل صرخات الأطفال ولعبهم بشقاوة لذلك تحتاج كل أم إلى مراقبة أطفالها بحرص للحفاظ على سلامتهم من أي مخاطر قد تحدث لهم، ونخص بالذكر الأمهات التي تعمل وتترك البيت لفترات طويلة قد تمتد إلى المساء، تلجأ بعضهن إلى التفكير في كيفية الإطمئنان على أطفالهم في تلك الفترة لذلك سنتناول ذكره بالتفصيل في هذا المقال التالي.

حيلة أم أمريكية لمراقبة طفلتها

فكرت إحدى الأمهات وهي أم أمريكية تعمل وتترك البيت لفترة طويلة ولديها طفلة عمرها 5 سنوات، وهذه الطفلة مريضة تعاني من التشنجات العصبية وتحتاج إلى المراقبة الدائمة، ففكرت الأم في وضع الكاميرات في غرفة إبنتها لتطمئن عليها أثناء فترة العمل للحفاظ على سلامتها من حدوث أي تشنجات أو مخاطر أخرى قد تتعرض لها إبنتها الصغيرة.

عواقب تركيب الكاميرا في غرفة الطفلة

["يانهار مالوش ملامح " .. أم شكت في سلوك ابنتها فوضعت كاميرا مراقبة سرية في غرفة نومها .. ما رأته الأم كان مفاجأة صادمة !!]

“يانهار مالوش ملامح ” .. أم شكت في سلوك ابنتها فوضعت كاميرا مراقبة سرية في غرفة نومها .. ما رأته الأم كان مفاجأة صادمة !!

لكل تجربة جديدة نتائج إيجابية وأخرى سلبية، يعد تركيب الكاميرا في غرفة الأطفال تعدي على خصوصيتهم رغم الحاجة الملحة لهذا الأمر، إلا أنه رغم أن هذا الأمر يجعل الأم تطمئن على إبنتها لكن ذلك أثر بالسلب على الطفلة حيث أصبحت تستمع إلى أصوات مختلفة كصراخ وأصوات موسيقى وغيرها مما جعل الطفلة تخاف وتصرخ بشدة، مما أدى إلى رجوع الأم بسرعة إلى المنزل لتكتشف بعد ذلك أن الكاميرا قد حدث لها إختراق مما نتج عنه مثل هذه الأصوات التي أرعبت الطفلة بشدة.