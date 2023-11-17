دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد الكثير من الأشياء حولنا ولا نعرف قيمتها وأهميتها على الإطلاق كذلك يمكن أن تكون بها الكثير من الفوائد التي تعود علينا بالمنفعة ولا نعرف ذلك، ومن بين تلك الأشياء الفتحة الصغيرة التي توجد في حوض الحمام، والتي توجد في جميع الأحواض إلا أن الكثير من الأشخاص لا يعرفون فوائدها، لذلك سنوافيكم بالتفاصيل حول أهمية هذه الفتحة الصغيرة تابعوا معنا للإطلاع على المزيد من المعلومات.

ما هي وظيفة الفتحة التي توجد في حوض الحمام؟

في أغلب الوقت نجد فتحة صغيرة في الحوض ولم يخطر على بال أحد مدى أهمية تلك الفتحة وما الفائدة من وجودها في هذا المكان، فهي ليست مجرد شكل تم وضعه في الحوض كما يعتقد البعض ولكن هناك هدف وراء وضعها، ووظيفتها كما يلي :

من خلال هذه الفتحة الصغيرة التي توجد في الحوض يمكن التخلص من أي مياه زائده داخل الحوض وطردها إلى الصرف، وبالتالي تحمي المنزل من الغرق، لذلك فإن هذه الفتحة مهمة جداً ولابد من أن توجد في كل حوض.

ما هو السر وراء وضع الفتحة الصغيرة في الحوض؟

["ولا الجن الأزرق يعرفها" .. ما هو السر وراء وجود فتحة صغيرة في حوض الحمام .. مش هتصدق ليه!!]

“ولا الجن الأزرق يعرفها” .. ما هو السر وراء وجود فتحة صغيرة في حوض الحمام .. مش هتصدق ليه!!

كما ذكرنا أن هذه الفتحة الصغيرة ذات أهمية كبيرة ولا يعرف الجميع أهميتها، فهي تعمل على الآتي :

تحافظ على حركة الهواء وكذلك تدفق خط الصرف بكل طاقته.

هذه الفتحة تسمح بتسريب المياه قبل أن تملأ المرحاض.

تساعد في تدفق المياه عبر الصرف و ليس من المضخة .

تعمل على تهوية الحوض، لذا ننصح بتنظيفها بشكل جيد حتى لا يتم تراكم الأوساخ فيها.