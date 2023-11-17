دوت الخليج - كتب احمد صلاح - احذر أن تتعرض لهذا الاختيار الذي انتشر على تطبيق الواتساب والتي تتم عن طريق إرسال رسائل للمستخدمين من قبل أرقام مجهولة الهوية وتطلب من الشخص القيام ببعض الأعمال مقابل مبلغ من المال، ومنهم من يدعي أنه من أقارب الشخص الرسائل وأنه وقع في ورطة ويحتاج مبلغ من المال لكي يخرج من تلك الورطة، فقد كثرت تلك الحيل الخادعة بشكل مبالغ فيه، وقد يحدث تسرب المعلومات الشخصية والمالية للشخص مما ينتج عنه ضرر كبير للمستخدم.

تحذير شركة الواتساب لجميع مستخدمي التطبيق

بعد أن استقبلت شركة الواتساب الكثير من الشكاوي من قبل المستخدمين بالرسائل الخادعة التي يتم إرسالها إليهم، فقد حذرت الشركة جميع المستخدمين من الانصياع وراء تلك الأكاذيب وبمجرد أن تصل إليهم تلك الرسائل يقوموا بحذفها فوراً، كما أوضح مستخدمو تطبيق الواتساب من خلال شكواهم أن تلك الرسائل الخادعة التي تأتي إليهم في الغالب تكون من أرقام من هذه الدول باكستان والهند وفيتنام، ويتم طلب القيام ببعض الأعمال ومن ثم الحصول على أموال من خلال التطبيقات المتعلقة بتحويل الأموال العالمية.

كيفية الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية عبر تطبيق الواتساب

“احتيال الواتساب” .. تحذير عاجل من شركة “واتساب” لجميع مستخدميها من الرسائل الخادعة عبر تطبيقها .. خلي بالك

لكي يمكن لجميع مستخدمي تطبيق الواتساب الذين يأتي إليهم رسائل احتيالية، الإبلاغ عن تلك الرسائل من خلال إتباع هذه الخطوات :