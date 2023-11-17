دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اكتشفي طريقة فعّالة باستخدام القهوة والقرنفل لمواجهة مشكلة الشيب المبكر، وهي خيار طبيعي يعد بالنجاح، خاصةً بالنسبة للنساء اللواتي يبحثن عن حلاً بديلًا للوسائل الكيميائية والكريمات. استعرضي الوصفة الطبيعية السحرية واستفيدي من طريقة تحضيرها واستخدامها عبر موقعنا نيوز مصر للتفاصيل الكاملة في هذا المقال

وصفة القرنفل والقهوة للتخلص من الشعر الابيض

المكونات:

ملعقة كبيرة من القرنفل الجاف المطحون.

نسبة من البن المطحون داخل فنجان متوسط الحجم.

طريقة التحضير:

نمزج القهوة والقرنفل في قدر ونسخنه على النار حتى يصبح لون الخليط أسوداً.

نضع هذا الخليط في وعاء مع كمية من الماء ونتركه لمدة يومين.

بعد ذلك، نشطف الشعر بالماء الدافئ والشامبو، ثم نضع كمية من الخليط على الشعر المبلل ونقوم بتدليكه.

نلف الشعر ونغطيه بغطاء بلاستيكي للرأس لمدة تصل إلى ست ساعات.

كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعياً لمدة شهر.

[“ودعي الشعر الأبيض في 20 دقيقة" .. وصفة بمليون جنيه..!! وصفة القرنفل والقهوة للتخلص من الشعر الأبيض تماما!!] تنبيه: يُنصح بالتحقق من توافر التفاصيل الطبية مع أخصائي العناية بالشعر قبل تطبيق أي علاج.

تعرف على فوائد القرنفل للشعر وتقوية لونه

تقدم وصفة القهوة والقرنفل فوائد فعّالة للتغلب على الشعر الأبيض بدون آثار جانبية. يعتبر استخدام القرنفل مع القهوة خيارًا طبيعيًا وفعّالًا للعناية بالشعر، حيث تبرز بعض المزايا الرئيسية:

فعّال في تحسين صحة الشعر دون آثار جانبية.

يحتوي على مجموعة غنية من العناصر والفيتامينات المفيدة لصحة الشعر.

يمكنه علاج مجموعة متنوعة من مشاكل الشعر، بما في ذلك مكافحة الشعر الرمادي بشكل كامل.

يساعد على منع تساقط الشعر وتكسره.

يخفف من آثار التلف والجفاف الناتج عن التعرض لأشعة الشمس.

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