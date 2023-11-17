دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهتم الأم بشكل دائم بتقديم وجبات غذائية غنية بالمكونات الضرورية لبناء الجسم والحفاظ على صحة أفراد عائلتها. يعتبر البيض من أهم هذه الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات الضرورية للجسم. ورغم أهميته كوجبة رئيسية متكاملة، يجدر بربة المنزل تجنب بعض الأخطاء الشائعة التي قد تحول البيض، خاصة البيض المسلوق، إلى وجبة غير صحية ومحفوفة بالمخاطر.

الأخطاء الشائعة في طهي البيض

["سم قاتل موجود في البيض" .. خافي على عيلتك وولادك..!! ٥ سموم مختلفة تنتشر بالبيض بسبب هذه الطريقة الشائعة احذري!!] تتمثل الأخطاء الجسيمة عند سلق البيض بطريقة غير صحيحة في عدم منح البيض فترة طهي كافية، ما يؤدي إلى عدم تسويته بشكل جيد. ينجم عن هذا الخطأ عدة مشاكل، منها ضعف المناعة لدى الأطفال وإمكانية تسممهم، فضلاً عن عدم الحصول على القيمة الغذائية الكاملة المتوفرة في البيض.

كيفية سلق البيض بشكل صحيح

["سم قاتل موجود في البيض" .. خافي على عيلتك وولادك..!! ٥ سموم مختلفة تنتشر بالبيض بسبب هذه الطريقة الشائعة احذري!!] لضمان سلق البيض بشكل صحيح، يجب اتباع الخطوات التالية:

وضع البيض في إناء به ماء مغلي.

رفع الإناء على البوتاجاز لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

التأكد من أن البيض مغطى بالماء تمامًا لتجنب انتقال الجراثيم بسبب عدم التسوية الجيدة.

تقديم البيض بطريقة تضمن الاستفادة الكاملة للكبار والصغار.

تقشير البيض على الفور بعد تسويته وتقديمه.

بهذه الطريقة، تستمتع العائلة بوجبة بيض صحية ولذيذة، تحقق التوازن الغذائي اللازم للجسم.

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