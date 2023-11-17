دوت الخليج - كتب احمد صلاح - رد مفاجئ من المحكمه.،! سيده اعمال سعوديه تطلب من المحكمه تزويجها من مقيم.،,

في تفاصيل واقعة غير مألوف في المملكة فقد تقدمت سيدة أعمال سعودية بدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية ، تطالب فيها بنقل ولاية أسرتها إلى المحكمة الشرعية لتزويجها من مقيم في المملكة.

وفي التفاصيل ، تقدمت سيد أعمال سعودية ، في الأربعينيات من عمرها ، بدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية ، ذكرت فيها أن أفراد أسرتها يقفون حائلا أمام زواجها بمن ترغب ، بما وصل إلى حد الإعضالوأكدت أنه على مدار عامين ، تقدم لخطبتها 8 عرسان ، قوبلوا جميعا بالرفض غير المبرر من عائلتها ، وآخرهم عريس مقيم أجنبي ، يشغل وظيفة مرموقة ، وترغب فيه زوجا لها .



وقالت موضحة مقاصد دعواها : ” أريد الستر والزواج ، خوفا من فوات فرصة إنجاب الأبناء ، وبناء أسرة ، والتصرف الذي يقدم عليه أفراد أسرتي يلحق بي الضرر ، حاليا ومستقبلا ، وأخشى فوات الفرصة لتقدم عمري عن سن الزواج المتعارف عليه ” ، ولذلك ” أطلب نقل ولاية الزواج إلى الحاكم الشرعي .. هذه دعوتي ” .

هذا وقد أنهت محكمة الأحوال الشخصية ، قضية الإعضال في جلسة واحدة ، بعدما ثبت لديها حالة العضل والضرر الواقع على الفتاة الأربعينية ، فقررت نزع ولاية الأسرة في تزويج ابنتهم وعقد قرانها على مقيم أجنبي ، ونقل الولاية إلى المحكمة الشرعية .

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