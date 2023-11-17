دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تواجه مشكلة عند قيامك بغسل الفراخ قبل تسويتها وتجد رائحة الزفارة تنبع منها ورغم أنك تغسلها بشكل جيد تظل رائحة الزفارة عالقة في يديك؟ هل تبحث عن حل لهذه الرائحة الغير مُريحة ولا تجد أي طريقة للتخلص منها نهائياً؟ الحل لدينا فنحن سنقدم لكم أفضل الطرق المضمونة للتخلص من رائحة زفارة الفراخ المزعجة، مع العلم أن هذا الأمر لا يستهلك وقت أو مجهود منك فالأمر بسيط جداً ونتيجته فعالة بشكل واضح.

طريقة التخلص من زفارة الفراخ باستخدام الليمون

الفراخ من الأكلات المغذية للجسم وذلك نظراً لاحتوائها على الكثير من الفوائد الصحية، بالإضافة إلى طعمها اللذيذ لذلك يحبها الجميع كما يمكن طهيها بعدة طرق مختلفة وكل منهم أكثر شهية من الأخرى، إلا أن هناك مشكلة قد تواجه البعض وهي رائحة زفارة الفراخ فمهما قاموا بغسلها بالماء تظل الرائحة المزعجة كما هي، في حين أن الليمون يعتبر حلاً جذرياً لهذه الرائحة فيمكن استخدامه في غسل الفراخ قبل إعدادها، وكذلك الرائحة الموجودة في اليدين بعد غسل الفراخ يتم إزالتها بالليمون.

رائحة زفارة الفراخ والتخلص منها باستخدام الملح

["ضاع عمرنا واحنا منعرفش" .. معلقة واحدة فقط من هذا المكون السحري تقضي على زفارة الفراخ نهائياً وبمنتهى البساطة .. مش هتستغني عنه أبدا في مطبخك]

“ضاع عمرنا واحنا منعرفش” .. معلقة واحدة فقط من هذا المكون السحري تقضي على زفارة الفراخ نهائياً وبمنتهى البساطة .. مش هتستغني عنه أبدا في مطبخك

إذا قمت بوضع ملعقة من الملح على الفراخ أثناء قيامك بغسلها ستقضي بشكل نهائي على رائحة الزفارة التي توجد في الفراخ النية، فالملح يعتبر مطهر ومعقم ومزيل لأي رائحة كريهة قد تظهر في الفراخ أو في الأكلات التي يوجد بها رائحة زفارة مثل السمك والدواجن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “ضاع عمرنا واحنا منعرفش” .. معلقة واحدة فقط من هذا المكون السحري تقضي على زفارة الفراخ نهائياً وبمنتهى البساطة .. مش هتستغني عنه أبدا في مطبخك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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