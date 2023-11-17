دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعانى الكثير من البيوت المصريه من ارتفاع شديد في أسعار الكهرباء خلال الأشهر القليلة الماضية والتى كانت ملحوظة للغاية مما جعل الكثير من الأسر في البدء بالسؤال عن السبب وراء ارتفاع الاسعار الى هذه الدرجة ولكن لن يتمكن أحد من معرفة السبب الحقيقي لارتفاع الكهرباء ولكن في الحقيقة ان السبب واضح ولكن لن يتخيل أحد أن هذا الجهاز الصغير هو السبب وراء ارتفاع الكهرباء الى هذه الدرجة الكبيرة لنتعرف على هذا الجهاز وطريقة ترشيد الكهرباء.

الجهاز الذى يتسبب فى ارتفاع سعر فاتورة الكهرباء

راوتر الانترنت هو أحد أهم الأسباب الكبرى لارتفاع سعر الكهرباء بشكل مبالغ فيه وعلى الرغم من صغر حجمه الا انه يقوم بسحب كمية كبيرة من الكهرباء عن باقى الاجهزه لانه يتم ترك الفيشة الخاصة بالروتر داخل الكهرباء في أغلب اليوم والبعض يتركها دون نزعها ابدا مما يتسبب فى ارتفاع سعر الكهرباء.

نصائح ترشيد استهلاك الكهرباء

لكى نتمكن من ترشيد استهلاك الكهرباء بشكل جيد يجب أولا القيام بتابع عدة خطوات مهمة ستساعدك على القيام بذلك بكل سهولة وهي :

ازاله جميع الفيش التي ليس من الضروري ابقائها فى الحائط.

إزالة الفيشة الخاصة بالروتر فى اوقات النوم واوقات عدم استخدام الإنترنت.

استخدام اللمبات الموفرة بدلا من استخدام اللمبات العاديه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “أخلص منه دلوقتى حالًا”.. هقولك على جهاز صغير موجود داخل منزلك يتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء إلي أضعاف مضاعفة .. إلحق إرميه فورًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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