دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تجدين في تغيير لون الشعر إلى درجة لون جديدة مهمة منزلية سهلة وفعّالة باستخدام مكونات طبيعية ممتازة. يمكنك تحقيق هذا بأمان ودون أي مشاكل جانبية مع مكونات بسيطة تتوفر في منزلك. تجنبي صبغات الشعر الجاهزة التي قد تلحق ضررًا بالشعر، واعتمدي بدلاً من ذلك على هذا الحلا الطبيعي.

في هذه الوصفة، سنستخدم القهوة كمكون سحري يساعد في تغيير لون الشعر بشكل جميل إلى درجة البني. الخطوات سهلة وسريعة، وستحصلين على نتيجة مذهلة. إليك الطريقة:

خلطة القهوة لصبغ الشعر

المكونات: ["دلعي جوزك عالاخر" ..!! وصفة جهنمية "بالقهوة" ستحول حياتك ١٨٠ درجة وفي أقل من ٤ أيام النتيجة!!]

كوب متوسط من الحناء العادية.

فنجان من القهوة المطحونة ناعم.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ماء دافئ للعجن.

خطوات وصفة القهوة لصبغ وتتقيل الشعر

ضعي الحناء والقهوة والزبادي والخل في وعاء بلاستيكي وقلبي المكونات حتى تمتزج.

أضيفي الماء تدريجياً واستمري في التقليب حتى تحصلي على خليط بقوام مثالي.

اتركي الصبغة في مكان دافئ ليلة كاملة أو على الأقل ساعتين لتخمر.

قبل وضع الصبغة على الشعر، قومي بتنظيفه جيداً من أي زيوت.

قسّمي الشعر وضعي الصبغة، ثم اتركيها لمدة ساعتين على الأقل.

اغسلي الشعر وصففيه بالطريقة المعتادة.

تكرري هذه العملية في أي وقت تشاء للحصول على لون جديد وجميل لشعرك.

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