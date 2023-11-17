دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قبل أيام قليلة قامت وزارة المالية المصرية بالاعلان عن نزول زيادات بأثر رجعي جديدة للمرتبارات، وهذا القرار قد إصداره في يوم الجمعة الماضي الموافق 1 من شهر سبتمبر، ويكون هذا القرار الأشخاص التي سوف يقومون بالترقية من الموظفين الذين يعملون في الجهاز الإداري الخاص بالدولة، وتكون هذه الزيادة بقيمة 500 جنيه لرفع أجور جميع الموظفين الذين يعملون ضمن الدرجة السادسة من العمل، وفي هذا المقال سوف نتعرف على جميع المعلومات الخاصة بزيادة المرتبات بأثر رجعي لجميع الموظفين بالتفصيل.

زيادة المرتبات بأثر رجعي لجميع الموظفين

بعد أن تم إصدار هذا القرار إنتشرت السعادة عند جميع الموظفين الذين يعملون في الجهاز الإداري الخاص بالدولة، ولكن قامت وزارة المالية بإنشاء بعض الشروط التي من خلالها سوف يتم ترقية هؤلاء الموظفين، حيث يجب تطبيق هذا القرار على الموظفين الذين يمتلكون أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016، كما سوف يتم تطبيق هذه الزيادات على الأشخاص الذين يعملون لدى الأعمال الكتابية أو الفنية الذي تم تعينهم في هذه الوظيفة قبل 5 سنوات من تطبيق قانون الخدمة المدنية كحد أدنى.

درجات المشمولة بالزيادة

يوجد بعض الدرجات التي تستحق لهذه الدرجات مثل:

الموظف الذي حاصل على شهادة الدكتوراه يكون راتبه خلال شهر سبتمبر 7000 جنيه.

وأن الموظف الذي حاصل على شهادة الماجستير يكون راتبه خلال شهر سبتمبر 6000 جنيه.

الموظف الذي حاصل على شهادة الدكتوراه يكون راتبه خلال شهر سبتمبر 7000 جنيه.

وأن الموظف الذي حاصل على شهادة الماجستير يكون راتبه خلال شهر سبتمبر 6000 جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الموظفين طايرين فى السماء.. زيادة المرتبات بأثر رجعي لجميع الموظفين تبعا لقرارات وزارة المالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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