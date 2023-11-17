دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الطماطم هي من أكثر أنواع الخضروات التي لطالما ما يتم استخدامها بشكل متكرر من قبل ربة المنزل، ونجد أن بعض السيدات العاملات بالتحديد يحتاجون إلى تفريز بعض الأطعمة التي تسهل عليهم تحضير الأطباق والوصفات، ولا سيما الطماطم والتي تعتبر من أنواع الخضروات، التي يتم تخزينها بشكل متكرر وبالطبع تفريز الطماطم ينجز في الوقت عند تحضير الطعام ولكن قد لا تعرف سيده المنزل الطريقة الصحيحة والمثالية، لتفريز الطماطم والحفاظ عليها مع كامل احتفاظها بقيمتها الغذائية تابعونا لمزيد من التفاصيل نذكر لكم طريقة تخزين الطماطم في الفريزر.

طريقة تخزين الطماطم في الفريزر

يتم تخزين الطماطم في الفريزر بكل سهولة عليك فقط إتباع الخطوات التالية:

كمية كبيرة من الطماطم الناضجة.

ملح.

سكر اختياري.

طريقة التقرير

البداية تكون مع إحضار كمية الطماطم تلك المراد تفرزها على أن تكون تلك الكمية كبيرة حتى يحتفظ بها لأطول فترة ممكنة، بما يساعد سيدة المنزل في تحضير الطعام بعدها يتم غسل هذه الطماطم وتقطيعها وفرمها في الخلاط ويتم تصفيتها بالكامل باستخدام المصفاة.

الخطوة التالية نقوم بوضع عصير الطماطم الذي قمنا بتحضيره في وعاء متوسط الحجم ويوضع هذا الوعاء على نار متوسطة، ويترك إلى أن تتبخر جميع المياه الموجودة فيه، ويتم إضافة ملعقة صغيرة من الملح ورشة من السكر مما يحافظ على صلصة الطماطم.

الخطوة الأخيرة ترفع الطماطم على النار وتترك حتى تبرد تماما، ومن ثم يتم وضعها في أكياس التفريز، وتوضع في الفريزر تلك الطريقة مناسبة لحفظ الطماطم لمدة قد تصل إلى سنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طول عمرنا بنخزن غلط تعالي اقولك ازاي تخزني الطماطم بطريقة سحرية هتشوفي العجب وعمرها ما هتبوظ وهتفضل حلوة ليكي ولعيالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.