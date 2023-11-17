دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إنتشرت الأجهزة المحمولة الذكية خلال عصرنا الحالي بشكل كبير للغاية، فلا يوجد اليوم شخص لا يمتلك هاتف ذكي والبعض يمتلك أكثر من ذلك، فهي إحدى الإختراعات المهمة التي دخلت حياتنا في الاوان الاخيره وشكلت أهمية كبيرة للغاية نتيجة لتعدد استخداماتها، ولذا سوف نتعرف على أهمية زر الباور الموجود فى جميع الهواتف والذي يجهل أهميتها الكثير من الأشخاص ولا تعرف الاستخدام الصحيح والمهم له.

أهمية إستخدام زر الباور

هناك الكثير من الإستخدامات المختلفة لزر الباور والتى يمكن استخدامها فى تسهيل حياتنا اليومية كذلك و من أهم الاستخدامات هي :

يستخدم فى فتح وقفل شاشة الهاتف بكل سهولة.

استخدامه فى التقاط بعض الصور اثناء استخدام كاميرا الهاتف الذكي.

استخدامه فى عمل اعادة ضبط مصنع للهاتف من جديد لمسح اى فيروسات او ملفات غير مهمة.

تشغيل الكشاف الخاص بالهاتف دون القيام بفتح الهاتف.

خطوات تفعيل زر تشغيل الهاتف

هناك عده خطوات بسيطه للغايه يتم استخدامها لكى نتمكن من تفعيل زر الباور بكل سهولة والاستمتاع بجميع مميزاته وهي :

الدخول الى اعدادات الهاتف اولا.

ثم الدخول الى اعدادت اللوحات واختيار زر الباور ومن ثم التحكم فى جميع الخواص التي نود تفعيلها بكل سهولة.

بعد تفعيل جميع الخيارات التى نريدها نقوم بحفظ الإعدادات حتى يتم تطبيق جميع الخيارات التى تم تفعيلها ويمكن الاستمتاع بها بعد ذلك بكل سهولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عينك من هتصدق الى هتشوفه .. تعرف الآن على أهم استخدامات زر الباور مش هتصدق نفسك .. هتندهش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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