دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا كان لديك فازلين قومي بوضع كمية منه على كمية من الملح وستنبهري بالوصفة السحرية التي تنتج عن هذا الخليط، يعتبر الفازلين مادة هلامية يتم تنقية هذه المادة على 3 مراحل وهذه المراحل هي ” التقطير ونزع الهواء والترشيح ” لتصبح بعد ذلك مادة جيلاتينية، وهذه المادة مفيدة جداً للبشرة فهي تعمل على ترطيب الجسم وتمنحه الحيوية والنعومة كما أن الفازلين يخلق حاجز بين جميع الخلايا وبالتالي يُنعش الجلد الميت والتالف ويرطب البشرة، فضلاً عن الاستخدامات الأخرى لهذا المنتج.

أهم استخدامات خليط الملح والفازلين

يمكن الحصول على نتائج مذهلة من خلال إضافة كمية قليلة من الملح إلى علبة صغيرة من الفازلين، حيث أن استخدامات هذا الخليط كما يلي :

يساعد هذا الخليط في التخلص من تشقق الشفاه وترطيبها وذلك عبر وضع كمية و فرك الشفاه ليتم إزالة الجلد الميت منها ومن ثم منحها النعومة والترطيب.

يعمل على إزالة التشققات الموجودة في القدمين، إذ أن الملح يعتبر من أفضل المقشرات الطبيعية للجلد حيث يتم وضعه على القدمين وفركهم بشكل يومي ، ويفضل ارتداء جوارب بعد الانتهاء لكي تحصل على أفضل ترطيب.

كيفية استخدام الفازلين في إزالة آثار المنتجات الكيميائية

["ابهري جوزك بجمالك" .. ضعي ملعقة من الفازلين والملح على هذه المنطقة من جسمك وشوفي الفرق .. مش هتستغني عنها أبدا]

“ابهري جوزك بجمالك” .. ضعي ملعقة من الفازلين والملح على هذه المنطقة من جسمك وشوفي الفرق .. مش هتستغني عنها أبدا

يمكن استخدام الفازلين في العديد من الاستخدامات الأخرى، حيث يعمل على إزالة آثار المواد الكيميائية التي يتم وضعها على الشعر وإزالة جميع التراكمات الموجودة من مثبتات الشعر وغيرها، ويمكن ذلك من خلال :

خلط الملح مع الفازلين.

ومن ثم تركه لمدة تبلغ 24 ساعة.

ثم بعد ذلك يتم وضعه على فروة الرأس لمدة حوالي 5 دقائق.

بعد ذلك يتم غسل فروة الرأس بشكل جيد.