دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تستمتعون بتناول أصابع البطاطس المقرمشة في المقاهي؟ إليكم طريقة تحضيرها بنكهة منزلية لذيذة وسهلة. اتبعوا هذه الخطوات المفصلة لتحصلوا على نتائج رائعة مع بعض اللمسات الإضافية إليكم هذا المقال لنقل لكم الوصفة السحرية لعملها بدون مجهود

المكونات لوصفة المطاعم لعمل البطاطس المقرمشة

["يا بخت كل ست بيت شاطرة جربتها"..!! طريقة "البطاطس المقرمشة" المحمرة زي المطاعم بالظبط .. اعملها في أقل من 4 دقائق!!] 3 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة بودرة الثوم.

ملعقة صغيرة البابريكا.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

كوب دقيق.

كوب بقسماط.

بيضة واحدة.

زيت نباتي للقلي.

خطوات وصفة البطاطس المقلية المقرمشة

قشري واغسلي البطاطس ثم قطعيها إلى أصابع رفيعة ومتساوية الحجم.

امزجي أصابع البطاطس بزيت الزيتون، بودرة الثوم، الملح، والبابريكا في وعاء.

ضعي الخليط في صينية مبطنة بورق الخبز واخبزيها في فرن محمى مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة، مع التقليب لتحصلي على قرمشة مثالية.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع الملح والفلفل الأسود.

اخفقي البيضة في طبق منفصل، وضعي البقسماط في طبق آخر.

بعد تبريد البطاطس، غمسي كل قطعة في الدقيق ثم في البيضة، وأخيراً في البقسماط مع الضغط باليد لتماسكها.

سخني زيت نباتي في مقلاة عميقة على نار متوسطة واقلي أصابع البطاطس حتى تحمر من جميع الجهات.

ارفعيها من الزيت وضعيها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

قدمي أصابع البطاطس المقرمشة ساخنة مع الصلصة المفضلة لديك.

استمتعوا بتحضير هذه الوجبة اللذيذة وشاركوها مع أحبائكم!