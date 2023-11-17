دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعرف الكنز الموجود في قشور البيض؟ إذا كنت لا تعرف القيمة الحقيقة التي يحتوي عليها قشر البيض فأنت لا تعلم الكثير، حيث من المعروف أن البيض يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات المفيدة التي يحتاجها الجسم وتمده بالحيوية والقوة، وبالتزامن مع تلك الأهمية الكبيرة فإن الكثير يتناولون البيض بشكل يومي ولكن يغفلون عن أهمية قشور البيض وبالتالي يقوموا برميها، في حين لو علموا تلك الأهمية سيحتفظون بعدها بقشر البيض ويصنعون منه كنزاً ثميناً.

أهم الاستخدامات المذهلة لقشر البيض

قشر البيض يشتمل على مجموعة من الفوائد التي لا حصر لها ، وأهم تلك الاستخدامات ما يلي:

يمكن استخدام قشر البيض لتخفيف آلام العظام والمفاصل، نظراً لاحتوائه على مادة الكولاجين.

يساعد في التخلص من إلتهابات الجلد وكذلك المسامات الواسعة.

يساعدك في التخلص من البقع السوداء في البشرة و الهالات كما أنه يعمل على تفتيح البشرة وإزالة البهتان.

طرق إستخدام قشور البيض للاستفادة منها

["الجن الأزرق ميعرفهاش" .. استخدامات سحرية لقشور البيض لم يتوقعها أحد .. مش هتستغني عنها تاني]

“الجن الأزرق ميعرفهاش” .. استخدامات سحرية لقشور البيض لم يتوقعها أحد .. مش هتستغني عنها تاني

يُذكر أنه في قديم الزمان في الولايات المتحدة الأمريكية كان رعاة البقر يضعون قشور البيض في القهوة، وذلك لكي تعمل على امتصاص مرارة القهوة وكذلك تناولها في المأكولات والعصائر، ويمكن استخدامها بهذه الطريقة :

أولاً لابد من غسل قشر البيض بشكل جيد والتأكد من التخلص من جميع البكتيريا قبل استخدامه.

وبعد سلق البيض يتم تقشيره وأخذ قشر البيض المسلوق ووضعه تحت أشعة الشمس.

وبعد ذلك نقوم بطحن قشر البيض جيداً في الخلاط إلى أن يصبح بودرة.

في النهاية قم بأخذ كمية من هذه البودرة ووضعها في الأكلات اليومية والعصائر وذلك بمعدلات مناسبة.