خبر يساوى ملاييين … تعرف الان على أهم شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات 2023

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك بعض الأوقات التي يحتاج فيها الموظفين للخروج على المعاش المبكر ولكن يواجهون بعض الصعوبات التي تمنعهم من فعل ذلك نتيجة بقانون العمل الذي ينص على بعض الشروط التى تتطلب توافرها لكي يتمكن الموظف من الخروج على المعاش، ومع تغيير قانون العمل خلال الأيام الماضية تم تسهيل الشروط أكثر بكثير من قبل وأصبح من الممكن القيام بالخروج على المعاش ولكى تتمكن من معرفة هذه الشروط فقط كل ما عليك فعله هو القيام بإكمال المقالة.

شروط التقاعد المبكر

هناك عدة شروط يجب أن تكون متاحة حتى يتمكن الموظف من الخروج على المعاش المبكر وأهمها هي :

اولا يجب استكمال فترة الإشتراك فى تأمينات الوفاة والعجز والشيخوخة والحصول على نسبة لا تقل عن 50٪.

يجب أن يكون المعاش الشهري الحد الأقصى له 65٪.

فى حاله كان يعانى الشخص المتقدم من حاله صحية غير جيدة يتم الموافقة على المعاش المبكر المرضى له.

الأشخاص المستحقة للمعاش المبكر

تم تحديد فئة من الأشخاص محددة هم الأحق للمعاش المبكر عن غيرهم ويضمن هذة الفئة الرجال المعينة للأسرة ، والسيدات الأرامل، والغير متزوجات، وغيرهم من الأشخاص التى تم تحديدها وتحديد الشروط الخاصة بكل فئة منهن خلال قانون العمل الجديد والتى يمكن الإطلاع عليها بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي للوزارة.